Mobilitätskonzept für Schönwalde: Noch viel Arbeit und Feinschliff nötig

Durchaus als heftige Ohrfeige darf man das Meinungsbild der Schönwalder Gemeindevertreter bezeichnen, welches sie dem in ihrer Sondersitzung am Dienstagabend, 25. Januar 2022, vorgestellten Mobilitätskonzept gaben. Präsentiert hatte das Papier Christian Hecht von der damit beauftragten Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft. Über das Ratsinformationssystem ist das 144 Seiten umfassende Papier online abrufbar.

Erstellung des Mobilitätskonzepts für Schönwalde-Glien bereits 2019 beschlossen

Dessen Erstellung hatten die Gemeindevertreter im August 2019 beschlossen. Laut Verwaltung korrespondiert das Mobilitätskonzept mit dem von der Ingenieurgesellschaft ebenfalls erstellten Verkehrskonzept für das in Planung befindliche Wohngebiet Erlenbruch und spiegelt zudem die durch die Bürgerbeteiligung zur Umfrage des ÖPNV-Nutzerverhaltens ermittelten Ergebnisse wider.

Die Ausarbeitung umfasst neben grundlegenden Aussagen zur Verkehrsentwicklungsplanung – auch mit Blick auf die Nachbarkommunen bis hin nach Oberhavel sowie Kreis- und Landesebene – eine Bestands- und Mängelanalyse sowie Vorschläge für ein Handlungskonzept. Die Meinungen der Gemeindevertreter dazu gingen im Anschluss an die Präsentation deutlich auseinander. Von „solide gemacht, in vielen Dingen kann man geteilter Meinung sein“, so Knut Fröhlich-Leitert, bis hin zu „ich bin wirklich enttäuscht davon“, so Yvonne Hartley (SPD). Sie hätte sich mehr von dem Konzept versprochen, an dem zwei Jahre gearbeitet worden sei. Für ihre Worte erhielt sie lauten Beifall aus dem Zuschauerraum

Kritik: Handlungsempfehlungen gehen teils an Lebenswirklichkeit der Schönwalder vorbei

Vor allem die Handlungsempfehlungen seien bei weitem nicht ausreichend, gingen teils an der Lebenswirklichkeit der Schönwalder vorbei, hieß es von gleich mehreren Seiten. Wichtige Faktoren seien kaum oder gar nicht betrachtet worden, hieß es. Kritik kam auch von den Bürgern auf den Besucherplätzen, die im Rahmen der Präsentation Sonderrederecht erhielten. So appellierte eine Besucherin aus dem Ortsteil Siedlung für eine deutlich stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs, damit verbunden unter anderem den Ausbau von Radwegen. Reinhold Ehl aus dem Ortsteil Dorf kritisierte die Einschätzung des Verkehrsplaners, dass es „nur wenige Berührungspunkte zwischen Schönwalde und Falkensee gebe. Ich frage mich, wie sie zu dieser Einschätzung kommen? 50 Prozent unseres Verkehrs gehen nach Falkensee“, hakte er nach, ohne jedoch darauf eine Antwort von Christian Hecht zu bekommen.

Idee mit viel Zustimmung: Sprinterbus von Schönwalde direkt bis zum Rathaus Spandau

Rege diskutiert wurde zudem nach einem Einwurf von Nicole Schwarz (B90/Grüne) die Idee eines Sprinterbusses nach Spandau. Die derzeit angebotene Buslinie zum Spandauer Rathaus sei für den Großteil der Schönwalder nicht attraktiv, „sie braucht viel zu lange“. Der Grund: zahlreiche Stopps, die für eine enorme Fahrtzeit sorgen. „Eine Direktverbindung zum Rathaus, ohne 15 Stopps dazwischen, so etwas fehlt uns.“ Die schnelle Erreichbarkeit dieses Verkehrsdrehkreuzes, mit Anschlüsse an S- und U-Bahn sowie den Regionalverkehr, könne die Bürger zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel bewegen, so Schwarz.

Forderung: Tatsächlicher Bedarf für Busverbindungen muss genauer beleuchtet werden

„Unsere Verkehrsader ist die nach Spandau“, bekräftigte auch Hans-Joachim Mund, Vorsteher des Ortsteils Siedlung. Er kritisierte zudem die Bedarfsanalysen. „Wir haben viele Schichtarbeiter. Die Leute kommen aber weder morgens um 6 Uhr von der Arbeit mit den Öffentlichen nach Hause, noch kommen sie abends um 10 Uhr zurück“, bemängelte er. Derlei Bedarf wünsche er sich im Konzept genauer beleuchtet. „Warum müssen denn viele Leute mit dem Auto fahren? Weil sie gar keine andere Chance haben“, konstatierte er.

Yvonne Hartley (SPD): „Wir müssen uns überlegen, wie wir kurzfristig unsere Verkehre in den Griff bekommen“

„Wir müssen uns überlegen, wie wir kurzfristig unsere Verkehre in den Griff bekommen und müssen jetzt was tun, nicht erst in fünf Jahren“, drückte Hartley aufs Tempo. Zudem wies die Paarenerin darauf hin, „dass jedes Dorf eine andere Anlaufstelle habe“. So würden die Wansdorfer eher nach Hennigsdorf ausweichen, die Pausiner nach Brieselang, Paarener und Perwenitzer am ehesten nach Nauen. Dies komme ihr im Konzept noch zu kurz. „Die Bürger nehmen ein Angebot nur an, wenn es regelmäßig fährt und gut angebunden wird.“

Vorgelegtes Mobilitätskonzept für Schönwalde als Basis für Weiterentwicklung

Sowohl die Gemeindevertreter als auch Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) waren sich letztlich einig, dass das aktuelle Konzept lediglich einen Entwurf darstelle, auf dessen Grundlage nun weiter gearbeitet werden müsse. „Wir sehen die Fragen und Hinweise, die heute eingebracht wurden, als zusätzliche Anregungen, die sich später im Konzept wiederfinden sollen“, konstatierte dann auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Siegfried Spallek (CDU). Deutlich machte der Diskussionsverlauf zudem, wie wichtig den Schönwaldern der Anschluss ans Bahnnetz ist.

Nächster Schritt: Diskussion von Schönwalder Ortsbeiräten und Fachausschüssen zum vorgelegten Entwurf

„In diesem Konzept steckt noch viel Arbeit für uns alle drin“, fasste abschließend auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Lindemann zusammen. Er sei jedoch sicher, „dass wir was Gutes auf den Weg bringen, alle gemeinsam. Das müssen wir auch!“ Das Konzept geht nun in die Ortsbeiräte und Fachausschüsse der Gemeindevertretung. Dort erfolgt die nächste inhaltliche Sacharbeit.

