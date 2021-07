Schönwalde-Glien

Schnell ist zu merken, wie sehr Bode Oehme (CDU) das Thema umtreibt. Der Bürgermeister von Schönwalde-Glien steht an diesem Morgen auf der Bahnbrücke der Schönwalder Straße, die seine Gemeinde mit dem benachbarten Bötzow im Landkreis Oberhavel verbindet. Unter ihm rauschen die Züge entlang - Regionalzüge. Einmal stündlich braust die RB 20 hier vorbei, die von Oranienburg aus über Hennigsdorf bis nach Potsdam verkehrt.

Auf der grünen Wiese, hier direkt an der Schönwalder Straße mit ihrem ausgebauten Fahrradweg, wünscht sich Bode Oehme zukünftig einen Zustieg für die Schönwalder, die Bötzower und all die Havelländer und Oberhaveler, die auf eine Bahnanbindung in die Landeshauptstadt oder nach Hennigsdorf und Oranienburg hoffen. Mit seinem Anliegen trifft er bei Clemens Rostock (B90/Grüne) direkt einen Nerv. „Ich kenne die Strecke gut“, sagt der Landtagsabgeordnete, zugleich verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Brandenburger Parlament. Fast täglich nutze er die Bahnverbindung auf seinem Weg zum Landtag. „Ich steige in Hennigsdorf ein. Der nächste Stopp ist dann erst in Potsdam-Golm“, weiß er und betont: „Ich bin kein Freund von langen Strecken ohne Halt.“ Rostock ist derzeit – wenn nicht gerade mit der Bahn, dann mit dem Fahrrad, so wie an diesem Vormittag in Schönwalde – im Land unterwegs, will sich vor Ort einen eigenen Eindruck von der Situation vor Ort machen. Die Erneuerung und auch Reaktivierung von Strecken und Bahnhalten werde derzeit vom Infrastrukturministerium untersucht, weiß er zu berichten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Fall von einer Anbindung der Gemeinde Schönwalde-Glien geht der Verkehrsexperte davon aus, „dass sich das im Abschlussbericht auch wiederfindet“. Die Zahlen würden schließlich für sich sprechen. Bei Bodo Oehme rennt er damit offene Türen ein. 25 000 Menschen leben im Einzugsgebiet eines möglichen Bahnhofes an dieser Stelle, hätten Untersuchungen ergeben, weiß er zu berichten. Bei einer Befragung der Schönwalder Bürger – in den sieben Ortsteilen leben inzwischen mehr als 10 000 Menschen – hätten 80 Prozent den Wunsch einer Bahnanbindung nach Berlin und 50 Prozent den Wunsch einer Anbindung nach Potsdam geäußert. Die Nachfrage sei da, „es ist doch unser aller großes Ziel, mehr Menschen auf die Schienen und weg vom Auto zu bekommen“, insistiert er.

Anbindung und Platz sind am Wunschort für den Bahnhof vorhanden

An der Schönwalder Straße sei ausreichend Platz zur Errichtung eines Bahnhalts, auch die Anbindung sei mit Straße und Radweg bereits vorhanden. Beste Voraussetzungen also, die Havelländer in dieser Region wieder ans Bahnnetz anzuschließen. Bis 1996 habe es in der Gemeinde einen Bahnhof gegeben. Der sei wohl aus finanziellen Gründen schließlich vom Netz genommen worden, blickt Oehme zurück. Seitdem quälen sich nicht nur die Schönwalder zumeist mit dem Auto Richtung Berlin und Potsdam. Auch der Durchgangsverkehr aus den benachbarten Kommunen sowie dem Landkreis Oberhavel sei enorm. Kein Wunder, liegt Schönwalde-Glien doch mittenmang einer ausgewiesenen Pendlerregion.

Ab Dezember 2022 kommen 15 Prozent mehr Zugkilometer auf die Strecke

Eine Debatte zwischen dem Bürgermeister und dem Landtagsabgeordneten bleibt an diesem Tag aus. Zu sehr deckt sich die Meinung der beiden. Und doch – Bodo Oehme drückt aufs Tempo: „Wir reden heute über ein Problem von gestern, welches dann in zehn Jahren vielleicht gelöst ist“, sagt er. Clemens Rostock weiß, dass die Reaktivierung von Strecken und Bahnhalten oder gar die Planung eines neuen Bahnhofs kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Schritt für Schritt komme man jedoch voran, er sehe bereits erste Erfolge. So würden zum Fahrplanwechsel im kommenden Jahr „15 Prozent mehr Zugkilometer auf die Schienen kommen“. Ein gutes Signal, wenngleich bis zum 1. Dezember 2022 noch eine Menge Zeit vergehen wird.

Forderung nach intelligenten Lösungen mit Weitblick

„Wir brauchen intelligente Lösungen mit mehr Weitblick“, appelliert unterdessen Bodo Oehme, der seit Jahren für einen Bahnhalt seiner Gemeinde kämpft und Rostock zudem mit auf den Weg gibt: „Ihr rechnet in Potsdam mit veralteten Zahlen.“ Der Schönwalder rechnet damit, dass „der Außenring der Bahn noch weiter wachsen wird. Der Raum in Berlin ist begrenzt, die Zahlen jedoch steigen“.

In unmittelbarer Nachbarschaft wird Mega-Bahnprojekt i2030 geplant

Der Wunsch der Schönwalder nimmt sich da schon fast bescheiden aus, blickt man auf das in unmittelbarer Nähe in Falkensee, Spandau bis hin nach Brieselang und Nauen geplante Mega-Bahnprojekt i2030, das schon jetzt seine Schatten vorauswirft.

Von Nadine Bieneck