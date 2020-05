Nabu freut sich über Dohlenküken

Pausin

Das Tempo, in dem die Dohlen in die neuen Nistkästen im Pausiner Kirchturm einzogen, hat Konrad Bauer überrascht: „Ende Februar haben wir vier Kästen aufgehängt, jetzt sind die ersten Küken da.“ Bauer gehört zur Arbeitsgruppe Turmvögel des Nabu Osthavelland. Die Gruppe bringt Nistkästen in Trafo- und Kirchtürmen an, damit gefährdete Arten wie Schleiereule, Turmfalke und Dohle brüten können.

Kästen sofort angenommen

„Wir hatten Anfang des Jahres beobachtet, dass Dohlen auf Nistplatzsuche im Ort sind“, sagt Bauer. Relativ kurz entschlossen brachte die Arbeitsgruppe in Abstimmung mit der Kirchengemeinde Brutmöglichkeiten im Kirchturm an. „Da waren wir eigentlich schon zu spät dran“, sagt Bauer.

Doch die Dohlen waren glücklich über die Brutmöglichkeit und begannen sofort, in alle Kästen Nistmaterial einzutragen. In einem Kasten brüteten sie erfolgreich: Drei Küken sind geschlüpft. Die ersten kleinen Federkielchen wachsen schon. „Und die Turmfalken haben in ihren Kasten sechs Eier gelegt“, sagt Bauer.

Falken und Dohlen vertragen sich

Der Kasten für die Falken hängt seit 2016 und wird gut angenommen. Damit Dohlen und Falken sich nicht in die Quere kommen, sind die Brutstätten auf unterschiedlichen Seiten des Turms befestigt.

Die Dohle ist in Brandenburg vom Aussterben bedroht. Das liegt vor allem daran, dass ihr nach und nach die Nistmöglichkeiten genommen werden. Sie sind Höhlenbrüter und leben in Kolonien. Vor einigen Jahrzehnten konnten sie sich in alten Gehölzen mit Spechthöhlen niederlassen. Heutzutage werden Bäume mit Löchern von Menschenhand entfernt.

Kirchen bieten Nistplätze

Eine Alternative sind Steinbrüche mit löchrigen Felsen. Doch die gibt es hier nicht. Die Dohle ist darum darauf angewiesen, dass der Mensch ihr Raum zum Brüten einrichtet. Die Aktion „Lebensraum Kirchturm“ ist der Versuch des Naturschutzbunds für Dohlen, Turmfalken und Schleiereulen Brutstätten zu schaffen und die Arten zu erhalten. Im Rahmen dieser Aktion hatte die Kirchengemeinde in Pausin im Januar die entsprechende Urkunde vom Nabu erhalten.

Dohlen brauchen offene Flächen, um Nahrung zu suchen. Sie fressen Insekten und Samen. Oft wird die Dohle mit der Nebelkrähe verwechselt. Sie ist aber kleiner, das Gefieder an anderen Stellen hell gefärbt und vor allem: ihre Augen sind strahlend blau.

Dohlen sind monogam

Die Dohle wird mit zwei Jahren geschlechtsreif und geht in der Regel eine monogame und lebenslange Beziehung mit einem Brutpartner ein, wobei die Partner sich in den ersten sechs Monaten erst einmal „kennenlernen“ und bei Unstimmigkeiten den Partner wechseln. Läuft das erste halbe Jahr harmonisch, hält die Beziehung meist bis zum Lebensende.

Vogelanzahl steigt an

Die Arbeitsgruppe Turmvögel des Nabu Osthavelland hängt seit 2015 jedes Jahr weitere Nistkästen für Schleiereulen, Turmfalken und Dohlen auf. Die Bemühungen zeigen Erfolge: In den ersten Jahren verzeichnete die Gruppe fünf Dohlenbrutpaare.

Nun, fünf Jahre später gibt es 34 Brutpaaren und 116 Jungtiere sind dieses Jahr geschlüpft. „2019 hatten wir 77 Küken“, sagt Konrad Bauer von der Arbeitsgruppe. „Wir können gar nicht so schnell Kästen montieren, wie die Tiere sie besetzen.“ Die Kirche in Pausin trägt ihren Teil dazu bei, diese dringend benötigten Nistmöglichkeiten zu stellen.

