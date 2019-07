Das größte Open-Air-Festival im Havelland fand am Wochenende am Grünefelder Kiessee statt. Mit einem Schlag bescherte die Nation of Gondwana dem 400-Seelen-Dorf rund 10 000 Besucher, die ausgelassen feierten. Eine kurze Tanzpause brachte den Techno-Fans die amtliche Unwetterwarnung ein.