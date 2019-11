Neue Ausstellung beim Kreativ-Verein

Schönwalde-Glien

Petroula Papalexandrou malt so gern das Meer. Vielleicht weil sie aus Griechenland stammt, in der Nähe der Hafenstadt Thessaloniki an der olympischen Riviera geboren wurde. Die neue Ausstellung „Impuls“ beim Kreativ-Verein in Schönwalde-Glien zeigt ihre Kunst: Landschaften, Seestücke und Stadtansichten. Samstagabend füllten die Besucher der Vernissage die beiden Räume der Galerie.

Auf gepackten Koffern

Am 9. November, dem Jubeltag des Mauerfalls, feierten Fans und Freunde die Eröffnung der Schau. Die Künstlerin war an besagtem Tag dabei, in Griechenland ihre Koffer zu packen. „Nach vier Jahren Fernbeziehung wollten mein Berliner Freund und ich endlich zusammenleben. Inzwischen sind wir lange verheiratet“, erzählte sie. Ein Bild der Hauptstadt fehlt natürlich nicht in der Ausstellung. Es ist eine freie Interpretation des Berliner Doms mit Hochhäusern am Alexanderplatz dahinter.

Das Bild „Sailing 2" Quelle: Judith Meisner

Schwarz-weiße Stadtansichten begeistern mit ihren angedeuteten Passanten. Sie beleben die Häuserschluchten. Stimmungsvolle Pastelle stellen die mitteleuropäischen Landschaften dar, oft Wälder oder einzelne Bäume in der Sommersonne oder vor düsterem Herbsthimmel.

Intuitive Arbeitsweise

Und immer wieder malt Petroula Papalexandrou Wasser und Segelboote. Manchmal sieht man Schiffe am Horizont. Oder weiße Dreiecke auf grünblauen Farben bieten den Reiz der Abstraktion. Die Fans der Künstlerin machen sich einen Spaß daraus, in den ungegenständlichen Bildern Gesichter oder Tiere aufzustöbern. Diesmal galt es, ein unvermutetes Boot auf dem großformatigen Acryl-Gemälde „Skylines“ zu entdecken. Mit seinen feinen Farbübergängen strahlt es Ruhe aus.

Die Malerin bezeichnet ihre Arbeitsweise als intuitiv. Die ersten Schichten Farbe sind meist abstrakt. In einem Dialog mit dem Bild entschlüsselt sie das Motiv und gestaltet es mit Pinsel, Spachtel. Dabei scheut sie nicht davor zurück, mehrere Schichten auf- und wieder abzutragen, nutzt dabei allerhand Werkzeuge zum Schaben und Kratzen. So kommt ein charakteristisches Schimmern des Untergrundes zu Tage. Wasser etwa erhält so seine ganz besondere Lebendigkeit.

Vieles ist dem Zufall überlassen

In den kleinformatigen Monotypien zeigt die Künstlerin ihre Liebe zum Experiment. „Nur die Farbe und die Menge kann ich steuern, alles andere ist bei dieser Drucktechnik vom Zufall abhängig“, sagte sie. So entstehen interessante Studien, mal nur als Druck oder weiter bearbeitet mit Acryl.

Schon als Kind gern gemalt

Petroula Papalexandrou studierte Modedesign in Athen und arbeitete anschließend als Dozentin für Zeichnen. „Schon in der Schule habe ich immer gemalt, oft sogar anstatt zu schreiben. In Berlin habe ich pausiert. Vor vier Jahren bekam ich wieder Lust, kreativ zu sein. Aquarell kannte ich nicht, belegte einen Kurs. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu malen“, erzählte sie. Durch ihre Liebe zur Natur siedelten sie und ihr Mann sich 1999 im Falkenseer Ortsteil Waldheim an. Ein aufwendig gestalteter Garten dokumentiert ihre Leidenschaft für Pflanzen und Kunst.

Die Schau ist sehenswert. In der Vorweihnachtszeit bietet sie Anregungen für Geschenkideen.

Die Schau „Impuls“ läuft bis zum 22. Dezember in der Galerie des Kreativ-Vereins, Dorfstraße 7, in Schönwalde Glien. Geöffnet ist dienstags, mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 12 Uhr oder nach Absprache unter der Nummer 0173 / 6 15 60 95.

Von Judith Meisner