Neue Sondersitzung in Schönwalde angesetzt

Schönwalde-Glien

Nachdem die Sondersitzung der Gemeindevertretung Schönwalde-Glien am 23. Dezember aufgrund zahlreicher Absagen und somit nicht beschlussfähigen Gremiums bereits nach wenigen Minuten beendet war, wurde die Sitzung nun neu angesetzt: am Donnerstag kommender Woche, 6. Januar 2022 (18.30 Uhr, Aula der Grundschule in Perwenitz), die Sitzung ist öffentlich. Themenschwerpunkt ist die Überlastung von Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) sowie damit verbundene Lösungs- und Entlastungsmöglichkeiten. Die Fraktion Linke – Familie – Forum – Freie Wähler (DFFF) hat dazu vier Anträge eingebracht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Wunsch eines externen Rechtsbeistandes für Verwaltung sowie Gemeindevertreter soll über die Aussetzung von Tätigkeiten im Bauamt für das Jahr 2022 sowie die Erstellung einer Liste mit den „unabweislichen Aufgaben, Terminvorgaben und personellen Einsatz“ beraten werden. Diskutiert werden soll zudem über die DFFF-Forderung, bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung (20. Januar) „sämtliche offene Beschlüsse und alle zu treffenden Beschlüsse“ ins Ratsinformationssystem Allris einzupflegen.

Von MAZonline