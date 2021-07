Schönwalde

Es ist das Jahr 1940, als sich für Curt Herzberg und Heinz Hertz aus Schönwalde alles verändert. Jahre später werden die Brüder den Namen Hartley tragen und in verschiedenen Ländern wohnen, das frühere Leben ist in weite Ferne gerückt. Doch jetzt, nach über 80 Jahren, kommt die alte Geschichte wieder zum Vorschein. Es ist Sohn und Neffe Julien Hartley, der versucht, zu verstehen, was damals vorgefallen ist. Er hat sich nun an die Vorbereitungsgruppe Stolpersteine aus Falkensee gewandt. Mit der Verlegung eines Gedenksteins für seine damals aus Schönwalde vertriebene und schließlich ermordete Großmutter möchte er auch dazu beitragen, dass ihre Söhne einen Abschluss mit diesem schweren Abschnitt ihres Lebens finden können.

Die Brüder wurden getrennt

„Meine Großmutter ist 1940 in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert worden. 1942 ist sie in der Tötungsanstalt Bernburg umgebracht worden“, erzählt Julien Hartley. Sein Onkel Curt, 1930 geboren, und Vater Heinz (heute Henry), 1937 geboren, waren beide Kinder, als die Mutter aus ihrem Leben gerissen wurde. Die Brüder überlebten – dank des Muts und Engagements der Familien, die sie während der Kriegsjahre beherbergten: „Mein Vater kam zu einer Familie in Ostpreußen und mein Onkel lebte bei der Familie der Babysitterin. Dort mussten sie ihre jüdische Herkunft geheimhalten“, erzählt Hartley. „Mein Onkel sagt, dass er ganz glücklich mit dieser Familie war und sie gut auf ihn aufgepasst haben. Es ist unglaublich, dass sie das gemacht haben – es gibt viele Geschichten davon, wie mutig diese Familie war“, so der Neffe.

Nach dem Krieg wurde der Vater nach England gebracht, wo er zu der Cousine seiner Mutter zog. Der Onkel konnte in die Vereinigten Staaten reisen, wohin sein Vater schon bei Kriegsbeginn geflohen war. Dieser verstarb nur zwei Monate später, sodass der Onkel erneut allein war und über eine jüdische Organisation einer neuen Familie zugeteilt wurde. 1953 kam er für ein Studium zurück nach Deutschland und blieb bis heute hier. Inzwischen wohnt der 91-Jährige in Berlin, nicht weit entfernt vom Wohnort seiner Kindheit.

Der Großvater floh allein in die USA

Denn bis 1940 lebte die Großmutter im Großen Ring 89 in Schönwalde, gemeinsam mit dem Bruder des Großvaters. „Meine Großmutter war ausgebildete medizinisch-technische Assistentin und hat sich auf ihrer Arbeit in einer Arztpraxis in den Arzt verliebt“, erzählt Hartley. Die beiden hatten eine Liebesaffäre, waren jedoch nie verheiratet, da der Großvater bereits eine Ehefrau hatte. „1938 verstarb seine Frau und er fuhr nach Palästina, um einen Wohnort für die Familie zu finden“, so Hartley weiter. Doch der Plan ging nicht auf – der Großvater erhielt kein Visum und floh über Frankreich in die Vereinigten Staaten. Ob er die Familie nachholen wollte, erfuhren seine Nachfahren nie.

Die Brüder gehen heute unterschiedlich mit ihrer Geschichte um

„Mein Onkel hat noch einige Erinnerungen an die Großmutter, nicht viele, er war ja erst zehn Jahre alt“, erzählt sein Neffe. So weiß er noch, dass der Großvater jedes Wochenende vom Zentrum der Stadt nach Schönwalde kam, um Zeit mit Dagny zu verbringen. „Seine letzte Erinnerung an die Mutter ist etwas angstbesetzt, denn sie mussten zu einem wichtigen Treffen mit einem Anwalt. Curt war zu spät und seine Mutter hat deswegen ein bisschen Ärger gehabt“, so Hartley. Er besuchte seinen Onkel oft und redete mit ihm über die Geschichte. „Er findet es wichtig, dass nicht vergessen wird, was passiert ist“, erzählt Hartley. Die Verlegung des Stolpersteins habe er deswegen für seinen Onkel angestoßen.

Weniger Kontakt hatten hingegen die Brüder untereinander. „Ich glaube, dass sie sehr wenig über die Geschichte gesprochen haben“, überlegt Hartley. Nicht nur ein Ozean trennt den Onkel und den bis heute in England lebenden Vater voneinander: „Sie haben sehr verschiedene Leben gelebt. Mein Vater ist heute wie ein Engländer und versucht, die Erinnerung an das traumatische Erlebnis eher wegzuhalten.“ Auf die Idee, der Großmutter einen Gedenkstein zu widmen, habe er deswegen zunächst zögerlich reagiert. „Inzwischen hat er aber zugesagt, dass er nach Schönwalde kommen wird, wenn der Stolperstein im nächsten Mai verlegt wird.“

Von Leonie Mikulla