Mit Wölfen kennt Robert Habeck sich aus. Dem Konflikt zwischen Tierhaltern und der geschützten Art widmete der Bundesvorsitzende der Grünen gleich ein ganzes Buch. Mit Schäfer Olaf Kolecki aus Falkensee kam er so schnell ins Gespräch.

„Mit Hütehunden lassen sich Wölfe fernhalten – es ist das Einzige, was im Moment funktioniert. Leider kostet ein Hund im Jahr 2500 Euro, die wir aus eigener Tasche zahlen“, so Kolecki. Höhere Zäune seien für ihn keine Option, „nicht in dem Busch“ und verweist damit auf den Schönwalder Erlenbruch, auf dessen Flächen seine Schafe weiden.

Das Problem sei nicht der Wolf, sondern die mangelnde finanzielle Unterstützung für die Tierbesitzer, so Kolecki.

Schönwalderin entwickelt alternative Einstreu

Gemeinsam mit Landtagskandidatin Ursula Nonnemacher, dem Schönwalder Bürgermeisterkandidaten Karl-Heinz Kordt und Kai Nagel, Bürgermeisterkandidat in Brieselang, besuchte Robert Habeck am Mittwoch das Landgut Schönwalde, um sie auf ihrer grünen Wahlkampftour zu unterstützen.

Hier ließ sich der ehemalige Landwirtschaftsminister von Pächterin Inge Schwenger-Holst die Vorteile ihrer alternativen Einstreu erklären. „Sie riecht nicht und muss nicht mehr aus dem Stall genommen werden. Das minimiert die Arbeit enorm“, erklärt Schwenger-Holst, die stinkenden Stallgassen und unnötigem Sondermüll den Kampf angesagt hat.

Möglich macht das ein mineralischer Katalysator, der die Fäulnis-Bildung blockiert. Lediglich Pferdeäpfel müssten noch entnommen werden. Zudem unterstütze das Produkt die Verrottung des Mistes zu einem biologischen Volldünger.

„Nur die Düngeverordnung bereitet uns große Probleme. Betriebe, die organischen Dünger verwenden wollen und die ökologische Landwirtschaft betreiben, müssen stärker unterstützt werden“, fordert Inge Schwenger-Holst, die die mit Naturkalk angereicherten Holzpellets gemeinsam mit ihrem Sohn entwickelt hat und vertreibt.

Funktioniert nur in artgerechter Haltung

„Und was bei Pferden funktioniert, klappt auch in der Rinder- und Schweinehaltung“, fragte Robert Habeck, der die alternative und größtenteils geruchsneutrale Einstreu genau unter die Lupe nahm.

„Egal, ob Schwein, Rind, Huhn, Alpaka oder Kamel – es kann für rund 20 Tierarten verwendet werden. Allerdings nur in einer halbwegs artgerechten Haltung“, so Schwenger-Holst. In der Massentierhaltung würde die Schönwalderin das Produkt nicht empfehlen.

Neben der Einstreu kommt der Katalysator zudem in der Weidenpflege zum Einsatz, unterstützt hier die Bildung eines vitalen Bodens und lässt Parasiten nicht viel Raum. Mit dem eigens entwickelten „Kombimulcher“ wird das Präparat aufgebracht und verringert so den Einsatz von zusätzlicher Düngung und Pestiziden.

Landwirte aus der Region wie Mathias Polzfuß aus Brieselang sind bereits überzeugt, jetzt interessieren sich sogar Landwirte aus Irland für das Produkt.

Ein besonderes Anliegen

Zwischen Wolf-Diskussion, Holzpellets und einer Brotzeit, die mit Tomaten aus eigener Ernte gekrönt wurde, hatte Nicole Schwarz ein ganz besonderes Anliegen. Seit Kurzem sitzt die Schönwalderin für die Grünen in der Gemeindevertretersitzung.

Nur ihren Aufnahmeantrag für den Landesverband der Grünen hatte sie bislang nicht abgeschickt. Sie nutzte Robert Habecks Besuch, um ihn persönlich zu überreichen.

