Paaren im Glien

„Dieses Fahrzeug war einst das Gefährt der Bodygards von Bischof Karol Wojtyła, dem späteren Papst Johannes Paul II.”, erklärt Norbert Görig aus Luckenwalde den interessierten Besucher. Die Personenschützer fuhren einen GAZ 13 Tschaika, eine sowjetische Luxuslimousine, Baujahr 1972.

„Der Tschaika ist nicht restauriert” betont der Autobesitzer, denn sein Liebling ist in einem sehr guten Zustand. Seit zwei Jahren ist das Gefährt nun in seinem Besitz. Es sei ein Jugendtraum gewesen, einmal dieses Modell zu besitzen. Er hegt und pflegt seinen Schatz und er wird nur zu Oldtimertreffen gefahren. So wie am Pfingstwochenende in Paaren im Glien.

Zur Galerie 8000 historische Autos waren zu Pfingsten in Paaren im Glien zu sehen. Das optisch verführerische Angebot lud zum Schauen, Staunen und Fachsimpeln.

Die Schönwettersaison hat begonnen und traditionsgemäß treffen sich jedes Jahr private Sammler im Erlebnispark Paaren im Glien. Am Wochenende fand die beliebte Oldtimer-Show wieder im MAFZ in Paaren im Glien statt. „Dieses Jahr haben wir ein größeres Areal als die Jahre zuvor, wir haben jetzt 40.000 Quadratmeter dazu bekommen und können die Ausstellung auf einer 350.000 Quadratmeter großen Fläche präsentieren”, berichtet Veranstalter Frank Peppel. Da ist Platz für mehr als 200 Aussteller.

Autobegeistert seit Kindheit an

Frank Peppel ist selbst seit Langem an alten Autos interessiert. Als Zehnjähriger half er seinem Vater beim Schrauben an einem Oldtimer und dabei wurde die Leidenschaft entfacht. Selbst besitzt er einen BMW 635 aus dem Jahr 1979 und einen Lancia Fulvia Baujahr 1964. Mehr als 2000 Kilometer im Jahr fährt er allerdings nicht mit diesen besonderen Fahrzeugen. Da sein Herz für Oldtimer schlägt, ist es nicht verwunderlich, dass er die Oldtimer-Show organisiert und veranstaltet und das bereits zum 19. Mal in Folge.

Mehr als 8000 Oldtimer

Mehr als 8000 vierrädrige und 1800 zweirädrige Oldtimer von Ausstellern aus fünf Ländern wurden an diesem Wochenende dem staunenden Publikum auf dem Paarener Messegelände gezeigt. Die Liebhaberstücke standen aufgereiht auf dem Gelände des Erlebnispark Paaren und strahlten um die Wette. Das Strahlen ist hier wörtlich zu nehmen, denn an vielen der Fahrzeuge mit dem H-Kennzeichen befand sich unübersehbar viel Chrom.

Käfer als Weihnachtsgeschenk

Unzählige Fabrikate aus aller Herren Länder durften die Besucher anschauen, aber es galt: „Bitte nicht anfassen”. Aber: Fotografieren war erlaubt. Die historischen Fahrzeuge wurden von vielen Besuchern also auch massenhaft fotografiert und man kam mit den Besitzern ins Gespräch und fachsimpelte. Neben viel Zeit und auch Geld steckt immense Arbeit in den historischen Boliden.

Davon können Thomas Kirchhof aus Berlin oder Reiner Hunold aus Eichenbarleben bei Magdeburg ein Lied singen. „Mein Käfer war zu seiner Zeit ein Weihnachtsgeschenk, denn seine Erstzulassung ist auf den 23.12.1969 ausgestellt”, erzählt Thomas Kirchhof schmunzelnd.

Das feuerrote Cabrio besitzt er seit 1984 und er hat es selbst restauriert. Auffällig ist der Anhänger des Fahrzeugs, denn diesen habe er aus einem ehemaligen Käfer 1302 selbst gebaut.

Original und Selbst-Nachbau

Auch Reiner Hunold hat selbst Hand an seinen Ford Fairlane 500 gelegt. „Das ist ein Club Sedan Baujahr 1957“, weiß er zu berichten. Seit zehn Jahren nennt er den Ford nun sein Eigen und hat über ein Jahr benötigt, bis alles wieder soweit in Ordnung war.

Die komplette Inneneinrichtung ist neu, aber dem Original nachempfunden. So sind die Stoffe für den Innenbereich aus den USA importiert worden.

American Way of Life

Seine Liebe zum Detail fällt auf. Bei der Oldtimer Show sind Motorhaube und Kofferraum geöffnet. Aus dem Heck erklingt Musik, dort hat der stolze Besitzer einen alten Plattenspieler aufgebaut und beschallt die Fans der alten Fahrzeuge mit Klängen aus den 60er-Jahren.

Ganz stilecht hat er an der Fahrertür ein Tablett befestigt, auf dem befinden sich Cola, ein Hamburger, Pommes und Donuts. So genießt er gewissermaßen den American Way of Life – im Havelland.

Von Hannelore Berg