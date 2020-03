Ein Paradies für Karpfenangler

Paaren im Glien

Am Verkaufsstand von Freaky Carp Baits aus Offenbach/ Pfalz duftet es verführerisch nach Ananas, Vanille und Kokos. Zudem stehen weitere 40 Aromen zur Auswahl – von Orange bis hin zu Lachs. Was sich wie eine Speisenkarte liest, ist allerdings ein Sortiment für Karpfenköder, den sogenannten Boilies.

Am Wochenende fand im Erlebnispark Paaren die CarpExpo, eine Messe für ambitionierte Petrijünger, statt. Hier konnten sich die Angler über die Neuheiten im Bereich des Angelns und über die Programme der Hersteller und Aussteller informieren.

Angeln an der Oder

Lena und Andreas Reinhardt aus Berlin sind aktive Karpfenangler. Das junge Ehepaar nahm die Messe zum Anlass, um sich ausgiebig über Köder, Angelruten, Zubehör und Ausstattung zu informieren. „Ich bin durch meinen Mann vor vier Jahren zum Karpfenangeln gekommen“ erzählt die 25-jährige Berlinerin. Ihr Mann angelt bereits seit über 20 Jahren. „Wobei meine Frau immer die dickeren Fische fängt“, gesteht der 30 Jahre alte Petrijünger lachend.

Ihre bevorzugten Angelgebiete liegen in Richtung Oder oder Mecklenburg Vorpommern. Am liebsten angeln sie allerdings in Velten, denn das ist die Heimatstadt von Andreas Reinhardt. Beiden gefällt es besonders, dass sie etwas gemeinsam machen. „Dass ein Karpfen anbeißt, ist kein Glück, sondern Können. Je präziser die Vorarbeit, um so größer der Erfolg“ erklärt Lena Reinhardt. Denn die Vorbereitung zu Hause entscheide über einen guten oder schlechten Fang.

Bestens ausgestattet

„Wir lieben es, uns in der Natur aufzuhalten, außer im Winter, das macht meine Frau nicht mit“, so Andreas Reinhardt. Ansonsten verbringt das Ehepaar viel Zeit an den Gewässern und übernachtet auch dort. „Im Zelt ist es dann gemütlich, wir sind bestens ausgestattet. Zum Frühstück gibt es gekochte Eier und einen Campingtoaster haben wir auch immer dabei“ erzählt Lena Reinhardt.

Zur Galerie Tausende Besucher wurden auch bei der diesjährigen CarpExpo im MAFZ erwartet. Dort gab es alles, was das Herz der Kapfenangler begehrt.

So wie die Reinhardts hat es am Wochenende viele Besucher nach Paaren zur CarpExpo gelockt. „Trotz der ganzen Corona Virus- Hysterie haben wir in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord erreicht. Wir erwarten etwa 5000 Besucher an beiden Tagen auf der CarpExpo in Paaren“ so Veranstalter Marcus Sippel-May.

Auch wieder viele Vorträge

Bereits zum 17. Mal in Folge fand die CarpExpo im MAFZ-Erlebnispark statt. 70 Aussteller waren auch in diesem Jahr wieder bei der Fachmesse dabei. Ob Angelruten, Futter, Köder, Bissanzeiger, Wetterschutz, Kleidung oder Zelte – hier konnte der passionierte Angler alles bekommen und sich zudem über Neuerungen im Bereich des Karpfenangelns informieren. Dazu gehörten auch wieder die Vorträge mit vielen Fachthemen rund um Fische und den Angelsport.

Angeln ist eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, die Community ist groß und wächst stetig. So ist es nicht verwunderlich, dass man auch auf YouTube viele Kanäle zu diesem Thema findet. Einige passionierte Karpfenangler betreiben sogar einen Chanel. Dabei geht es um das Karpfenangeln und alles, was damit zu tun hat.

Interviews für den eigenen Kanal

Einer von ihnen ist Karsten Neumann, selbst Karpfenangler. Sein Chanel „Taste of Nature“ hat viele Follower auf der Videoplattform. „Ich mache ein Video über die CarpExpo in Paaren für meinen Kanal. Dafür interviewe ich Aussteller und bekannte Größen der Szene“, erklärt der Brandenburger. So komme man immer ins Gespräch und tausche sich aus.

Von Hannelore Berg