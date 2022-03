Paaren im Glien

Die restlichen Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. In der Veranstaltungshalle des MAFZ müssen noch in einigen Bereichen Betten und Tische aufgestellt oder Vorhänge angebracht werden. Denn für Mittwoch/Donnerstag nächster Woche wird mit den ersten ukrainischen Flüchtlingen gerechnet. In der Halle, die derzeit kurz vor der Fertigstellung steht, können später bis zu 380 Menschen wohnen, in einer weiteren kleineren, die anschließend mit Unterkünften ausgestattet werden soll, sind es dann noch einmal 118.

Den Flüchtlingen stehen abgeschlossene Kabinen zur Verfügung. Quelle: Andreas Kaatz

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (B 90/Grüne) machte sich am Sonntag ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten. Marek Heinemann, Chef des Messebauunternehmens Jazzberry aus Berlin, erläuterte die Struktur. So werden die Flüchtlinge in Kabinen untergebracht, die ihnen unter den gegebenen Umständen ein Stück weit Privatsphäre ermöglichen. So soll es allein in der großen Halle 38 Zwei-Bett-Kabinen und 76 Kabinen mit vier Betten geben.

Sozialzelt für Mütter mit Kleinkindern

„Wir haben einen großen Caterer, der auch auf Schwankungen bei der Belegung reagieren kann“, so Heinemann. „Und es wird ein Sozialzelt gebaut für Mütter mit Kleinkindern, denn die kann man nicht über Catering versorgen.“ Darin wird es eine größere Küchenzeile geben samt Krabbelbereich und TV-Ecke.

Mitarbeiter der Johanniter packen kräftig mit an. Quelle: Andreas Kaatz

Außerdem ist ein kleiner Waschsalon geplant, ebenso wie eine Isolierstation für Menschen, die an Corona erkrankt sind. Im Außenbereich werden den Kindern Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es W-Lan, die Telekom hatte kurzfristig acht neue Leitungen zugesichert.

Kurzfristig viel Geld freigegeben

Kreis-Dezernent Michael Koch (CDU) sagte: „Wir fahren die Halle ab Mitte der Woche langsam hoch und müssen gucken, wie der Regelbetrieb funktioniert.“ Dass es überhaupt möglich war, so kurzfristig den Standort auszustatten, sei auch dem Kreisausschuss zu danken. „Der Ausschuss hat auf Bitten des Landrates eine Million Euro zur Verfügung gestellt“, sagt er.

So sieht es in den Kabinen aus. Quelle: Andreas Kaatz

Wie Landrat Roger Lewandowski (CDU) am Sonntag sagte, müsse das Geld aus den laufenden Haushaltsmitteln genommen werden. „Wir sind als Landkreis in Vorleistung gegangen, um vernünftige Bedingungen zu schaffen. Aber am Ende des Tages wünschen wir uns auch, damit nicht allein gelassen zu werden und möglichst bald konkrete Zahlen zu bekommen, wie Bund und Land die Kommunen unterstützen wollen“, so Lewandowski.

Rund 500 Flüchtlinge bisher im Havelland registriert

Wie viele ukrainische Flüchtlinge es derzeit im Havelland gibt, konnte er nicht sagen. Ende der Woche waren um die 500 registriert. 110 befänden sich in Gemeinschaftsunterkünften, die übrigen seien vermutlich privat untergebracht, so der Landrat, der aber auch davon ausgeht, dass sich noch nicht alle haben registrieren lassen.

An den Kabinen sollen auch noch leicht zu merkende Symbole angebracht werden, damit die Kinder nach dem Spielen wieder zu ihrer Familie zurück finden. Quelle: Andreas Kaatz

Er geht nach den jüngsten Zahlen davon aus, dass der Landkreis wohl um die 1300 Flüchtlinge unterbringen muss. Zum Standort im MAFZ sagte er: „Wir haben versucht, eine Unterkunft zu schaffen, die es ermöglicht, auch über einen längeren Zeitraum hierzubleiben. Wir wollen, dass die Menschen sich aufgehoben fühlen und zur Ruhe kommen. Unser Ziel ist es aber, sie auf Wohnungen zu verteilen, doch der Wohnungsmarkt ist endlich“, so Lewandowski, der es als schwierig ansieht, 1300 Plätze zur Verfügung zu stellen.

Weitere Herausforderungen warten schon

Dass die Plätze im MAFZ alle benötigt werden, hält Ursula Nonnemacher für sehr wahrscheinlich. „Je länger der Krieg dauert, umso mehr Leute kommen, die keine privaten Kontakte haben.“ Dies könnten Millionen sein.

Neben der Unterbringung würden laut Lewandowski weitere Herausforderungen auf den Landkreis zukommen wie Schul- und Kita-Plätze, aber auch das Thema Fachpersonal. Für die Unterbringung Turnhallen zur Verfügung zu stellen, wolle man aber möglichst vermeiden, nachdem die Schulen diesbezüglich schon wegen Corona gebeutelt seien. Das unterstützte auch die Ministerin. Sportliche Angebote solle man nicht vom Netz nehmen, denn dies schaffe Konflikte.

Von Andreas Kaatz