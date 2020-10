Paaren im Glien

Motoren röhrten, Chrom glänzte in der Sonne, der Duft von Benzin lag in der Luft. 120 Aussteller aus ganz Deutschland hatten ihre Schätzchen aufpoliert und präsentierten sie am Wochenende bei der beliebten Oldtimershow im MAFZ Paaren.

Historische Fahrzeuge vom Sportwagen über Luxuslimousinen bis hin zu Motorrädern und Nutzfahrzeugen konnten von den Besuchern bestaunt werden. „Seit 20 Jahren veranstalten wir die Oldtimershow nun, in dieser Zeit konnten über 500.000 Besucher rund 100.000 Oldtimer in Augenschein nehmen. Es ist das weltweit größte Ost-West-Oldtimer Fahrzeugtreffen. Ost-West passt an diesem Wochenende perfekt, da wir ja den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung feiern“, berichtete Veranstalter Frank Peppel.

Liebe zu Oldtimern seit 40 Jahren

Oldtimer-Treffen erinnern an Zeiten, als Autos und Motorräder nicht mit Elektronik vollgepackt, und Chrom und Blech bei den Karosserien prägend waren. Seit 40 Jahren bastelt Joachim Moritz an Motorrad-Oldtimern. Vor zwei Jahren hat er sich eine FN M 70 Sahara zugelegt. „Ich habe lange gesucht, bis ich endlich diese Maschine gefunden habe“, erzählt der ehemalige Havelländer. „Dieses Motorrad ist Baujahr 1927, hat 10 PS und 350 ccm. Die Maschine hat weder Batterie noch Lichtmaschine, sondern eine Gasbeleuchtung“, weiß der Neuruppiner zu berichten.

Im großen Ring des Erlebnisparks wurden besonders schöne Modelle vorgestellt. Automobilexperte Johannes Hübner übernahm die Moderation, führte Interviews mit Fahrern und brachte die historischen Autos dem Publikum näher.

Nicht anfassen, nur fotografieren

VW Käfer, Wartburg, Lada, Mercedes, Chrysler und Cadillac, um nur einige Fabrikate zu nennen, wurden bestaunt und fotografiert. Manch einem Besucher juckte es in den Fingern, wollte man doch zu gerne einmal mit der Hand über den Lack streichen. Doch bei einigen Ausstellern durfte man die Oldtimer nur anschauen und fotografieren. Andere Besitzer sahen es nicht ganz so eng. Man hatte sogar die Möglichkeit, in ihren Fahrzeugen Probe zu sitzen.

„Das ist heute hier ein Heimspiel, und für mich persönlich zudem die schönste Oldtimer-Veranstaltung im Jahr. Hier gibt es eine große Markenvielfalt und der Kommentator Johannes Hübner hat super viel Ahnung von der Materie“, so Lars Müller von „Oldtimerfreunde Altenpflege e.V.“ aus Falkensee. Seine Vereinskollegen und er waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und präsentierten diese voller Stolz.

Blauer Mercedes von 1978

Vater Klaus ist ebenfalls Mitglied im Verein und fährt einen blauen Mercedes 450 SLC, Baujahr 1978. „Seit vier Jahren ist der Wagen in unserem Besitz. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, da meine Frau meinte: Wenn schon ein Oldtimer, dann eben dieser Wagen, weil sie ihn so toll findet“.

Der Zustand war beim Kauf ganz gut, es mussten Schweißarbeiten vorgenommen und die Polster wieder hergerichtet werden. „Das war so ein Vater-Sohn Projekt von uns“ erklärt Lars Müller. „Wir haben zusammen daran geschraubt und alles wieder schön hergerichtet. Die erste Besitzerin des Mercedes war die Münchener Society-Lady Renate Hirsch. Sie hat sich passend zum Wagen einen blauen Pelzmantel gekauft, davon haben wir sogar ein Foto“.

Ohne Wiedervereinigung nicht die Freunde kennengelernt

„Hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben, hätte ich meine Club-Kumpels nicht kennen gelernt. Ich komme aus West-Staaken. Eine gute Bekannte aus Dallgow-Döberitz hat den Kontakt zu den Freunden hergestellt und seit 1996 sind wir ein tolles Team. Die frühere Bekannte ist im Übrigen meine jetzige Frau“, schildert Frank Fehlberg von „Oldtimerfreunde Altenpflege e.V.“ das Kennenlernen seiner Vereinsfreunde.

Zu sehen gab es auch einen VW Bulli „T1 Samba“ eines Berliner Ehepaares aus dem Jahr 1965. Dieser war 25 Jahre stillgelegt und wurde drei Jahre liebevoll restauriert. Ein Faltschiebedach, eine Westfalia Klappbank und blau-weiß karierte Scheibengardinen, die perfekt mit der blauen Innenausstattung harmonierten, machten Einiges her.

Kleines mobiles Museum

Besonders viel Aufmerksamkeit erlangte der VW Käfer von Christian Sellner aus Berlin. Seit drei Jahren nennt er den VW 1500 aus dem Jahr 1966 mit 44 PS sein Eigen, in dieser Zeit hat er über 230 optische Veränderungen daran vorgenommen. So ist der komplette Steinschlagschutz in grün gehalten, die Scheinwerfer sind gelb, die Blinker sind aus Italien und auf dem Dach befindet sich ein Gepäckträger.

Liebevolle Details hat Sellner in seinem Oldtimer drapiert. Es ist wie in einem kleinen mobilen Museum. Alle Dinge seien aus dieser Zeit. „Für mich ist das Auto ein Sozialprojekt, da kommen Leute zusammen, die sich sonst nicht miteinander unterhalten hätten“, so der stolze Eigentümer.

Jagd nach seltenen Ersatzteilen

Für Oldtimer-Fans ist die Oldtimershow in Paaren ein wichtiges Event. Hier zeigt man seine Schätze, fachsimpelt, knüpft Kontakte und man bekommt hilfreiche Tipps, wo man Ersatzteile für seine Oldtimer bekommen kann. Auf dem Gelände des Erlebnispark-Paaren fand auch wieder ein großer Teilemarkt statt, auf dem sich viele Fahrer nach seltenen Ersatzteilen umschauten.

„Die Oldtimershow war sehr gut besucht, alles war toll organisiert. Die Besucher haben sich sehr diszipliniert verhalten und ihre Masken getragen, wo es nötig war“, so Veranstalter Frank Peppel.

Von Hannelore Berg