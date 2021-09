Paaren im Glien

Schlagerfans sollten sich das Wochenende vom 24. bis 26. September vormerken. Dann gibt es Schlager satt auf dem Gelände des MAFZ-Erlebnisparkes in Paaren im Glien. Jeweils bis zu 5000 Zuschauer pro Tag können sich auf insgesamt 22 Stars der Szene wie Mickie Krause, Oli P., Wolfgang Ziegler, Ute Freudenberg, Stefan Mross oder Klaus und Klaus freuen. Präsentiert wird der Schlager-Hammer-Marathon 2021 von Schlager Radio und moderiert von Sängerin Inka Bause.

Eigentlich sollte die fünfte Auflage der Veranstaltung schon im Juli 2020 in Hoppegarten stattfinden. Wegen Corona wurde sie auf dieses Jahr verschoben. Doch Hoppegarten stand zum Wunschtermin nicht zur Verfügung, wie Schlager Radio-Geschäftsführer Oliver Dunk am Donnerstag in Paaren im Glien sagte. „Wir haben dann geschaut, wo können wir hin und sind mit offenen Armen von MAFZ-Geschäftsführer Steffen Krebs empfangen worden“, so Dunk.

Kurzfristige Vorbereitung

Normalerweise ist eine so kurzfristige Vorbereitung für Produktionsleiter Enrico Knack unüblich. „Wir sind sonst ein Jahr lang damit beschäftigt, das zu planen. Diesmal ging es im Mai/Juni los. Die Herausforderung ist natürlich die neue Location. Wir freuen uns darauf und sind gespannt, wie die Leute das annehmen“, sagte Knack.

Mit dabei ist auch Wolfgang Ziegler, den viele nicht nur durch seinen Titel „Verdammt“ kennen. Er freut sich wie auch seine Künstlerkollegen auf das Event im Havelland, das als längstes Schlager-Open-Air-Festival der Hauptstadtregion beworben wird.

Schwierige Zeit für Künstler

Der Sänger bezeichnete die zurückliegenden Monate als schwierige Zeit. „Ich bin allerdings einer, der immer ein halb volles Glas sieht und nicht ein halb leeres. Ich habe mich hingesetzt und einfach Songs geschrieben“, sagte er. Und wenn man dann auf der Bühne stehen könne und merke, der Titel funktioniert, dann sei dies das Allerschönste, so Ziegler.

Er freut sich deshalb, dass Schlagerradio das Event auch wirklich durchzieht und den Künstlern die Möglichkeit bietet, aufzutreten. Und er selbst hat auch noch eine besonders schöne Aufgabe am Samstag. Er darf nämlich Ute Freudenberg, die mit „Jugendliebe“ ihren größten Hit gelandet hat, den Schlager Radio-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk überreichen. Seit fast 50 Jahren steht sie auf der Bühne und begeistert das Publikum.

Freude beim Bürgermeister

Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) ist Großveranstaltungen in seiner Gemeinde gewohnt. Aber dass so eine Veranstaltung gerade jetzt ins MAFZ kommt, begrüßt er sehr. „Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und über drei Tage den Menschen viel Freude bereiten. Ich denke, der eine oder andere hat unter den Umständen, die wir in den vergangenen anderthalb bis zwei Jahren hinter uns gebracht haben, den Drang, auszugehen und was Schönes zu erleben.“ Man habe aber als Gemeinde auch viel Arbeit – vom Parken bis hin zum Hygienekonzept. Aber die Zusammenarbeit habe gut geklappt.

Los geht es mit dem Schlagermarathon am Freitag um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Einen bunten Abend zum Tanzen verspricht Oliver Dunk. Beim Familien-Spätsommerfest einen Tag später tritt der erste Künstler um 14 Uhr auf, und am darauffolgenden Sonntag geht es um 11 Uhr los. Karten sind im Vorverkauf für 59,90 Euro zu haben plus Gebühr sowie an der Tageskasse.

Mit großem Rahmenprogramm

Wer schon für Hoppegarten Tickets gekauft hat, kann diese auch in Paaren einlösen. Neben den Schlagerstars erwartet die Besucher ein Rahmenprogramm mit Flaniermeile, Fahrgeschäften und am Samstagabend ein Feuerwerk. Die kleinen Schlagerfans können sich auf Theo Tintenklecks und Pirat Störtebüker freuen.

Nach jetzigem Stand wird an allen drei Tagen die 3G-Regel gelten. Wie Knack sagt, seien Sicherheits-Streifen unterwegs, die darauf achten, dass die Bestimmungen eingehalten werden.

Von Andreas Kaatz