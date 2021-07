Zu einem Großeinsatz rückten die Feuerwehren aus der Gemeinde Schönwalde-Glien in der Nacht zu Donnerstag in den Ortsteil Paaren im Glien aus. Dort stand eine Strohmiete in unmittelbarer Nähe mehrerer Gebäude in Flammen. 70 Einsatzkräfte kämpften mehrere Stunden gegen das Feuer.