Sie haben es spannend gemacht. Auf den letzten Drücker gingen in Brieselang, Ketzin/Havel und Schönwalde-Glien weitere Anmeldungen für die bevorstehenden Bürgermeisterwahlen am 1. September ein. In allen Gemeinden hat sich jeweils ein Kandidat noch kurz vor Ende der Frist angemeldet.