Pausin: Bärbel Eitner ist immer auf Zack

Pausin

Die gemütlichen Räume mit dick gepolsterten Sitzmöbeln, Kamin und Holzdielen hat Bärbel Eitner (SPD) selbst mitgestaltet. Was einst eine alte Kartoffelscheune war, ist schon lange die altbekannte Waldschule in Pausin, in der sich schon rund eintausend Paare das Ja-Wort gegeben haben.

Die 76-Jährige wohnt nur einen Steinwurf von der beliebten Hochzeitslocation am Pausiner Anger entfernt in einem Haus, das ihre Eltern und Großeltern in den 1930er-Jahren erbauten. Hier ist sie geboren und lebt bis heute in dem Haus mit Blick auf den Anger, das historische Zentrum des Ortes.

Der Pausiner Anger als Zentrum

Der Anger war auch Ausgangspunkt für die Neugestaltung des Dorfes, der sich Eitner als Bürgermeisterin von Pausin ab 1992 mit den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung und Gemeindevertretung annahm. „Damals kannten wir weder Flächennutzungspläne noch Bebauungspläne“, erinnert sich Eitner schmunzelnd an die Jahre nach der Wende.

Ein erster großer Schritt waren Fördermittel in Höhe von etwa 1,5 Millionen D-Mark, die damals reichten um die Straßen um den Anger zu erneuern und hier gleichzeitig Leitungen für die Strom- und Wasserversorgung zu legen. Das Stichwort Fördermittel bleibt bei der Arbeit der Ur-Pausinerin fortan ein ständiger Begleiter.

Die Waldschule Pausin entsteht

Man hatte sich damals in der Gemeinde darauf verständigt, keinen Platz für Industriestandorte zu schaffen, wie es beispielsweise in Perwenitz der Fall war. Stattdessen wollte sich Pausin auf Wohnbebauung und den Tourismus konzentrieren, erinnert sich Eitner. Um die Jahrtausendwende wurde die alte Kartoffelscheune am Anger, wie schon der Anger selbst mit etwa 1,5 Millionen D-Mark Fördermitteln erneuert und ausgebaut.

Die Fördermitteltöpfe waren zu dieser Zeit schon ziemlich karg, erinnert sich die 76-Jährige. Sie schaffte es dennoch beim Landwirtschaftsamt mit vielen Telefonaten und Nachfragen besagte Fördermittel zu bekommen. Im Dezember 2000 konnte der Bau eingeweiht werden. Dies war die Geburtsstunde der Waldschule Pausin als Begegnungsstätte und Eventlocation, wie man sie heute kennt.

In der Waldschule Pausin kann standesamtlich geheiratet werden. Quelle: Max Braun

Die gelernte Krankenschwester betrieb die Waldschule noch bis 2017 selbst, organisierte also bei anstehenden Events, wie den zahllosen Hochzeiten, alles, vom Einkauf bis zur Abrechnung. Seit fünf Jahren lenkt ihre älteste Tochter die Geschicke der Waldschule im Auftrag der Gemeinde. Bärbel Eitner selbst steht nur noch ab und zu in der Küche, wenn wieder mal eine Hochzeitsgesellschaft vor Ort ist.

Den Posten als Bürgermeisterin gab sie 2003 zur Gemeindereform ab, als Pausin mit den umliegenden Orten zur Gemeinde Schönwalde-Glien zusammengefasst wurde. Fortan war sie als Ortsvorsteherin von Pausin sowie als Kreistagsabgeordnete tätig und saß für die SPD in der Schönwalder Gemeindevertretung. Die zwei letzteren Ämter hat sie noch heute im Alter von 76 Jahren inne, den Ortsvorsteherposten bekleidete sie bis 2019.

Vor allem ihre Enkelkinder geben ihr viel Energie und halten sie fit, sagt Eitner. So kann sie die Aufgaben im Ortsbeirat, im Kreistag und der Gemeindevertretung auch jetzt noch mit Elan wahrnehmen. Obwohl sie in den letzten Jahren den ein oder anderen Posten abgegeben hat, findet sie immer wieder neue Aufgaben, wie etwa bei dem havellandweiten Projekt „Von Bank zu Bank“. Insgesamt neun Städte und Dörfer wollen hierbei speziell angefertigte Holzbänke aufstellen, um die Verbundenheit des Havellandes darzustellen.

Finanziell unterstützt wird das Projekt durch die Förderrichtlinie des Demografie-Forums Havelland. In Pausin konnten im März die ersten Bänke aufgestellt werden. Zu den Kommunalwahlen 2024 möchte die jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende voraussichtlich nicht mehr antreten und sieht ihre Nachfolge in guten Händen.

Immer auf Zack

„Ich habe ja noch immer eine ganze Menge zu tun, aber man muss auch Platz für die Jungen machen“, bekräftigt sie. Häufig wird sie noch immer von Anwohnern mit verschiedenen Ideen für den Ort angesprochen. „Da rattert es dann gleich wieder bei mir, wen kannst du ansprechen, wie kannst du das weiterentwickeln“, denkt sie laut nach. Ratschläge geben und den Ort weiter voranbringen. Das soll auch in Zukunft immer so bleiben, egal welches Amt sie dann noch inne hat.

Von Max Braun