Pausin: Kulturklub lädt zum Dorffest in der Waldschule ein

Schönwalde-Glien

Im Schönwalder Ortsteil Pausin ist die Freude groß. Nachdem coronabedingt das Dorfleben lange ausgebremst war, kehre nun „hoffentlich wieder etwas Normalität ein“, teilt der Kulturklub des Ortsteils mit. Unter Beachtung aller aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen will man „mit vielen Gästen ein zünftiges Dorffest feiern“, heißt es. Stattfinden soll es am Sonnabend, 2. April. Von 14 bis 18 Uhr will man dann „in die Osterzeit starten“.

Dorffest findet am 2. April 2022 in der „Waldschule Pausin“ im Schönwalder Ortsteil statt

Geplant ist das Fest in der Waldschule Pausin. Ausgetüftelt hat der Kulturclub ein buntes Programm für Jung und Alt. Einer der Höhepunkte ist sicher das vor Ort im Holzbackofen frisch gebackene Brot. Zudem sollen eine vielfältige Kaffeetafel und weitere leckere Angebote für Leib und Seele sorgen. Neben Speis und Trank sorgen örtliche Vertreter für ein buntes Angebot. Dies reicht vom österlichen Kunstgewerbe über einen Frühlingspflanzenmarkt der Floristerei, Modeangebote für Groß und Klein, handgemachte Teddybären und andere Handarbeiten bis zu Produkten des Alpakahofs Pausin. Für die Kinder wird unter anderem eine Märchenwelt im Garten der Waldschule geschaffen. Dort werden um 15, 16 und 17 Uhr Märchen vorgelesen.

Geplant ist zudem ein Auftritt der „Tibos“, die zu den Neu-Pausinern gehören und jüngst in das Neubaugebiet „Zur Bütenheide“ gezogen sind. „Sie werden unser Fest live musikalisch umrahmen – mit einem Programm vom Schlager bis zur Rock-Ballade“, berichtet Karl-Heinz Graffenberger vom Kulturklub. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 2 Euro, der Erlös wird dem Kulturklub gespendet. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Von Nadine Bieneck