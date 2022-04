Pausin: Projekt „Von Bank zu Bank“ gestartet

Pausin

Das ist ein besonderes Kooperationsprojekt von neun Städten und Dörfern im Havelland. Sie haben das Projekt „Von Bank zu Bank“ realisiert. In Seeburg war das Projekt im März vorgestellt worden, nun steht in Pausin die erste Bankgruppe. Am Donnerstag war zur Einweihung und zum Probesitzen auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) gekommen.

Havelland reagiert auf demografischen Wandel

Das Bank-Projekt geht auf die Richtlinie zur „Förderung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zur Begleitung des demografischen Wandels im Landkreis Havelland“ zurück. Diese Förderrichtlinie wurde im Juni 2021 erstmals durch das Demografie-Forum beschlossen. Ziel ist es dabei, gemeindeübergreifend und ortsteilübergreifend zusammenzuarbeiten und auf die Veränderungen im Landkreis einzugehen.

So soll die Arbeit aller Engagierten vor Ort unterstützt und gewürdigt werden. Netzwerke sollen entstehen, die Synergien nutzen, gemeinsam stärker werden und ihre Wirkungskreise zukunftsfähig aufstellen.

Richtlinie setzt auf Gemeinsamkeit

Das Besondere an der Richtlinie: Sie setzt auf Gemeinsamkeit. Niemand kann allein einen Antrag stellen, hier sind Partner gefragt. Und: Es ist kein Eigenanteil erforderlich. Maximal werden 5000 Euro pro Antrag ausgegeben. Auch lokale Akteure können einen Antrag stellen. Das ganze Antragsverfahren wurde unkompliziert gestaltet.

Projekt „Von Bank zu Bank“ ist mehr als Sitzgelegenheiten schaffen

„Das Projekt ,Von Bank zu Bank im Havelland’ stellt identitätsstiftende Bänke nicht nur als Mobilitätshilfe, sondern auch als Aktions- und Kommunikations-Treffpunkt in den Vordergrund“, würdigt der Landrat die Bank-Idee. „Hier soll die Förderung der Verbindungen zwischen Menschen aller Altersgruppen im Vordergrund stehen.“

Weitere Interessenten im Westhavelland stehen fest

Inzwischen besteht bereits ein Netzwerk im Havelland aus Interessenten von neun Orten: Garlitz, Dallgow-Döberitz, Damm, Ketzin/Havel, Falkensee, Pausin, Brieselang, Rhinow und Barnewitz. Es kommen demnächst noch weitere Interessenten aus allen Teilen des Landkreises Havelland dazu. Dabei ist an Premnitz, Buschow, Möthlow, Rathenow, Kleßen, Görne, Friesack und Ebereschenhof gedacht.

Das Gesamtprojekt verbindet die Menschen im Havelland mit dem, was sie lieben – ihre Heimat mit ihrer Schönheit und Vielfalt. Es entstehen ein intensiver Erfahrungsaustausch und eine enge Zusammenarbeit. Auch der Tourismusverband Havelland würdigt die Idee. Gefertigt hat die rustikalen Bänke mit den geschwungenen Lehnen Holzbildhauer Jörg Richter aus Nennhausen.

