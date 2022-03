Pausin: „Von Bank zu Bank“ lädt ab sofort am kleinen Anger ein

Pausin

Mächtig was los war am Dienstag im Schönwalder Ortsteil Pausin. Am Vormittag begannen Bauarbeiter am kleinen Anger am Alpakahof damit, die ersten Bänke der Aktion „Von Bank zu Bank im Havelland“ aufzustellen.

Neun Kommunen aus dem Havelland haben sich für Projekt „Von Bank zu Bank“ zusammengetan

Im Rahmen dieses Projektes haben sich im Havelland neun Kommunen zusammengetan und dabei eine Idee entwickelt, „die die Verbundenheit des Havellandes darstellt, als Erkennungsmerkmal dient, und vor allem für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Touristen einladend wirkt“, hatte Bärbel Eitner vom Ortsbeirat Pausin bereits beim Startschuss des Projekts Anfang März in Seeburg gesagt. Sie hatte die Umsetzung des Projekts in dem Schönwalder Ortsteil maßgeblich mit vorangetrieben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die rustikalen Holzbänke samt Tischen, die nun nicht nur in Pausin, sondern auch in Falkensee, Dallgow-Döberitz, Ketzin/Havel, Brieselang, Zootzen-Damm, Barnewitz, Garlitz und Rhinow errichtet werden, sollen nun Treffpunkte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen, sich treffen und austauschen können.

Gut sichtbar auf den Bänken der Projektname: "Von Bank zu Bank im Havelland". Quelle: Privat

Pausiner freuen sich über Bänke - Karl-Heinz Graffenberger: „Sehen toll aus“

Nicht nur die Pausinerinnen und Pausiner machen zukünftig nun hoffentlich rege Gebrauch von den Bänken. Die sind ein echter Hingucker. Findet auch Karl-Heinz Graffenberger vom Pausiner Kulturklub. „Die Bänke sehen toll aus. Wir freuen uns sehr, dass das Projekt in Pausin umgesetzt werden konnte.“

Von Nadine Bieneck