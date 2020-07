Perwenitz

Manchmal kommt alles genauso, wie es kommen soll. Alles, was sich die Teilnehmer der Projektwoche „Zaungäste“ in der Kulturmühle vorgenommen haben, konnten sie umsetzen. „Ich bin noch völlig begeistert darüber, wie schön alles geworden ist und wie viel Spaß wir hatten“, sagt Gudrun Venter, die Leiterin der Kulturmühle.

Seit vergangenem Montag haben sechs Mitglieder der Berliner Thikwa-Werkstatt, einem Kunst- und Theaterprojekt für Behinderte, unter Leitung der Künstler Marietta Campos, Albero Martinez, Eva Paul, Klaus Schweier und der Familie Venter riesige Skulpturen aus Holz und Metall geschaffen.

Bis zum 16. August

Die größte ist 2,40 Meter hoch und in der Kulturmühle aufgestellt. Zusammen mit den anderen Werken wird sie nun bis zum 16. August dort bleiben, denn die Ausstellung der Ergebnisse der Projektwoche wird bis dahin andauern.

Die hohe Skulptur stammt von Peter Pankow. Bemalt hat er sie zusammen mit Gudrun Venter im Stil des Künstlers Jean Dubuffet. „Die Figur ist eine Chamäleon Dame“, sagt Peter Pankow. Je nach Betrachtungswinkel wirkt die Skulptur anders. Die Projektwoche und die Ausstellungseröffnung sind für ihn eine positive Erfahrung: „Mich freut, dass wir die Ergebnisse der Woche nun länger ausstellen können.“

Riesige Metallstatue geschaffen

Die Mitglieder der Thikwa-Werkstatt kennen Holz als Gestaltungsmaterial bereits von ihrer Arbeit in der Berliner Werkstatt. Neu war für sie die Metallwerkstatt in der Kulturmühle. Dort kamen sie das erste Mal mit Schweißerarbeiten in Kontakt. Neben ihren persönlichen Werken schufen sie dort gemeinsam eine riesige Metallstatue, die nun vor dem Café der Kulturmühle steht.

„Das war für alle eine tolle Erfahrung diese Woche“, sagt Gudrun Venter. Besonders Humor und Ehrlichkeit des Teams seien erfrischend gewesen. „Zaungäste“, nach denen die Projektwoche benannt ist, gab es auch: „Es kamen Besucher vorbei, die sich die Arbeit angesehen haben.“ Einige hätten sogar selber Hand anlegen wollen, um mit Holz zu arbeiten. Für die Gäste sei die Projektwoche gut gewesen, um Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen, sagt Venter.

Ein echter Hingucker

Die Woche hat aber auch viel für den Zusammenhalt der Gruppe getan. „Es war ein Miteinander-arbeiten und nicht nur jeder für sich“, sagt Gudrun Venter. Acht bis zehn Stunden täglich hat das Thikwa-Team gestaltet, gehämmert und gesägt. Dem Thikwa-Künstler Torsten Holzapfel gelang ein echter Hingucker: Seine „Berliner Diva“ ist eine Holzfigur, die vorne auf ihrem Kleid ein Modell des Berlins der 20er-Jahre trägt und auf der Rückseite ein modernes Berlin: „Großstädte sind mein Hauptinteressengebiet“, sagt Holzapfel.

Normalerweise malt er Straßenzüge, nun baute er Modelle. Die zwei spanischen Künstler Marietta Campos und Albero Martinez arbeiten normalerweise in der Berliner Werkstatt mit den Thikwa-Mitgliedern.

Neuer Blickwinkel auf die Kunst

Nach der Corona-bedingten Werkstattschließung war die Projektwoche für sie ein echter Höhepunkt des Jahres. „Normalerweise arbeiten wir 35 Stunden in der Woche zusammen“, sagt Marietta Campos. „Durch die Projektwoche haben wir nun auch zusammen gewohnt und viel Spaß gehabt.“ Das habe allen einen neuen Blickwinkel auf ihre Kunst und die Teamarbeit ermöglicht.

Antonia Venter, Gudrun Venters Tochter, hatte die Idee zur Projektwoche. Sie und ihre Mutter freuen sich, wie wunderbar alles gelaufen ist und würden eine solche Aktion in jedem Fall wiederholen wollen.

Samstag und Sonntag geöffnet

Die Ausstellung zur Projektwoche ist noch bis zum 16. August in der Galerie der Kulturmühle Perwenitz zu sehen. Geöffnet ist immer samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr. Die Kulturmühle liegt an der Perwenitzer Dorfstraße 1 in 14621 Schönwalde-Glien, Ortsteil Perwenitz.

