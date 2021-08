Perwenitz

Rund zwei Millionen Euro stecken in der neuen Feuerwache in Perwenitz. Der Eigenanteil liegt bei satten 800.000 Euro. Eine stolze Summe für eine Gemeinde wie Schönwalde-Glien, merkt Bürgermeister Bodo Oehme an. Er war einer von zahlreichen Gästen, die am Samstag zur Einweihung kamen. Knapp eineinhalb Jahre ist der Umbau und Anbau des alten Feuerwehrstandortes schon abgeschlossen, wird seitdem genutzt. Doch die Corona-Pandemie hatte eine offizielle Übergabe mit Rahmenprogramm bislang verhindert.

Rundgang durch die neue Wache

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Perwenitz haben nun die Gelegenheit genutzt, die Einweihung gebührend nachzuholen. Dafür haben sie neben den Bewohnern des Dorfes und der Kommunalpolitik, alle Feuerwehrleute aus der Gemeinde eingeladen, um sich das Ergebnis anzusehen – und sie kamen zahlreich. Auf einem kleinen Rundgang durch die Wache zeigte Ortswehrführer Roland Beuster den Gästen, was sich hier alles verändert hat. „Vor allem haben wir jetzt deutlich mehr Platz“, betonte er.

Die „alte“ Feuerwache stammte noch aus den 1960er-Jahren. „Damals gab es an sie noch ganz andere Anforderungen“, sagt Bodo Oehme. Die Feuerwehrfahrzeuge seien seitdem immer größer und schwerer geworden und die Hygiene spiele eine immer wichtigere Rolle. So gibt es jetzt neben Toiletten auch Duschanlagen, getrennt zwischen Männer und Frauen. Ganz neu ist der Aufenthaltsraum, ausgestattet mit reichlich digitaler Techniker, der als Dorfgemeinschaftsraum von allen Einwohnern genutzt werden kann.

Parkplatz-Problem schnell gelöst

„Für die Wache konnten wir zwei Förderprogramme in Anspruch nehmen“, sagt Bodo Öhme. Er ist sichtlich froh darüber, dass alles so gut geklappt hat, wenn auch nicht reibungslos. Probleme gab es zum Beispiel mit den Parkplätzen. Sie sollten auf der anderen Seite einer Nebenstraße errichtet werden. „Doch da kam uns die Feuerwehrunfallkasse in die Quere.“ So musste eine neue Lösung gefunden werden. Nun soll im Einsatzfall direkt an der Gebäudemauer der Wache geparkt werden, wie Roland Beuster auf seinem Rundgang zeigt.

Zwei Stellplätze umfasst die renovierte Halle für die beiden Einsatzfahrzeuge. Fußboden, Tore, Außenanlage – alles ist neu. Ein Schritt in Richtung Zukunft, wie Roland Beuster sagt. „Wir sollen in den nächsten Jahren ein neues, größeres Fahrzeug bekommen, ein Löschgruppenfahrzeug Logistik“, informiert er. Die Anforderungen dafür seien mit dem Umbau der Fahrzeughalle bereits erfüllt. Und auch die derzeit 18 aktive Einsatzkräfte und sieben Mitglieder der Jugendfeuerwehr finden ausreichend Platz in den neuen Räumlichkeiten.

Schon 13 Einsätze in diesem Jahr

Nach einer langen Pause während der Corona-Pandemie ist für sie nun die Ausbildung wieder im vollen Umfang gestartet, so Roland Beuster. Die Feuerwehr Perwenitz sei gut durch die Krise gekommen, wenn auch die Kameradschaft während der Zeit enorm gefehlt habe. Zusammen mit der neuen Feuerwache können die Einsatzkräfte nun einen Neustart wagen. In diesem Jahr gab es für sie bereit 13 Einsätze.

Von Marcus J. Pfeiffer