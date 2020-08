Perwenitz

So viel Grün war lange nicht: Marilyn Green zeigt ihr Bild „Grüner Rausch“ in der Ausstellung „Die Sehnsucht nach dem Grünen“. Das mit dem Namen der Malerin ist Zufall, alles andere nicht. Denn die gebürtige Engländerin, die an der Londoner Metropolitan Universität und der Berliner Universität der Künste studiert hat, gehört zu einer Berliner Künstlerinnengruppe, die sich in der Kulturmühle Perwenitz vorstellt.

Sehnsuchtsfarbe Grün

Die farbstarken Bilder von Marilyn Green – längst nicht nur in Grün – sind Teil eines Themas, mit dem sich die Frauen seit Langem und auf ganz unterschiedliche Weise auseinandersetzen: Landschaft.

In der neuen Ausstellung der Kulturmühle hat die Sehnsuchtsfarbe Grün die blaue Blume der Romantik abgelöst. Von Idylle pur sind die Arbeiten weit entfernt.

Schöne, brüchige Welt

„Seit Jahren liegt meine Leidenschaft in der Auseinandersetzung mit der Natur“, sagt Birgit Borggrebe. Es entstehen Bilder einer intakten schönen Welt, die aber als brüchig und gefährdet, auch zerstört erfahren wird.

Innehalten mit Bleistift

Neben den kraftvollen und großformatigen Farbschlachten von Marilyn Green und Birgit Borggrebe sorgen die Arbeiten von Marion Angulanza für ein Innehalten. Mit Bleistift hält sie die schöne, aber unspektakuläre Landschaft fest: hier ein Waldstück, da eine Uferkante, hier ein Erlenbruch. Mit Bleistift bringt sie ihre Abbilder der vertrauen Landschaft aufs Papier, die impressionistisch daher kommen und denen der Betrachter mit seiner eigenen Landschaftserfahrung und Fantasie die Farbe Grün hinzugibt.

Marion Angulanza folgt in ihren Arbeiten dem Bildthema als romantische Landschaftsdarstellung, versieht sie aber mit leichten Störfeldern. Sie stellt sich und dem Betrachter die Frage, ob Natur weiterhin als Sehnsuchtsort für menschliches Wohlbefinden, für Heimat und Urlaubsglück dienen kann.

Bizarre Gebilde

Direkt mit Naturmaterialien arbeitet Jutta Barth. „Erinnerungen sind unsere ganz persönlichen Lebensspuren. Sie sind Trassen unserer Orientierung“, sagt sie. In selbstgeschöpftes Papier finden sich bei ihr Spuren von Blüten, Blättern, Ästen, Algen. Feine, bizarre Gebilde sind so entstanden. Mitunter überlagern sie sich mit Strukturen von Menschenhand, etwa dem Raster eines Straßennetzes. Ästhetik und Bedrohung begegnen sich in diesen Arbeiten auf leise Weise.

Flugzeuge und Bäume

Die gebürtige Niederländerin Maria Korporal steuert für die Perwenitzer Schau die interaktive Videoinstallation „Free Travelling“ bei. Das Video zeigt eine weltweite Flugkarte nach einem Echtzeit-Radar alle Flugzeuge, die zu dem Zeitpunkt fliegen. Wie eine Ameisenarmee bewegen sich die stilisierten Flugzeuge über die Weltkarte.

Der Besucher kann durch das Bewegen eines kleinen Baumstammes die Welt wieder ergrünen lassen: die Bäume wachsen, die Flugzeuge verschwinden. Hört er auf in seinen Bemühungen, gewinnen wieder die Flugzeuge die Übermacht. „Ich will die Besucher dazu bewegen, bei dem Video zu verweilen und sich bewusst zu werden, was Bäume für unser irdisches Leben bedeuten“, sagt Maria Korporal.

Wege zur Kunst Die Ausstellung in der Kulturmühle Perwenitz, Perwenitzer Dorfstraße 1, läuft bis zum 27. September. Geöffnet sind Galerie und Café der Kulturmühle samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr. Die Malerin Birgit Borgrebe ist zusätzlich in der neuen Galerie Schindler, Potsdam, Charlottenstraße 86, zu sehen. Für den 30. August, 14 Uhr, wird dort zu einer Galerieführung eingeladen.

Die Schönheit der Natur auf der eine Seite und ihre Bedrohung auf der anderen Seite bilden die Grundmelodie dieser Ausstellung. Auf ganz unterschiedliche Weise und stets ohne agitatorische Keule setzen die fünf in Berlin lebenden Frauen das Thema um. Mit der Ausstellung setzt die Kulturmühle sein corona-geändertes Jahresprogramm fort. „Die Sehnsucht nach dem Grünen“ ist die letzte Ausstellung für dieses Jahr. Im Mai 2021, so hofft das Kulturmühlenteam um Gudrun Venter, geht es dann weiter.

Von Marlies Schnaibel