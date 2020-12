Perwenitzer Gewerbegebiet soll erweitert werden

Perwenitz

Die Gemeinde Schönwalde-Glien prüft die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Perwenitz. Einem entsprechenden Einleitungsbeschluss haben die Schönwalder Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung Donnerstagabend zugestimmt.

Mit dem formalen Beschluss können nun notwendige Voruntersuchungen auf den Weg gebracht werden, um die Erweiterung zu prüfen. „Wir haben in der Gemeinde drei Gewerbegebiete – in Schönwalde-Dorf, Wansdorf und Perwenitz – alle drei sind randvoll“, sagt Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU). Erweiterungspotenzial gäbe es nur noch in Perwenitz, entlang der Autobahn.

Anzeige

36 zusätzliche Hektar geplant

Derzeit sind auf dem rund 15 Hektar großen Gelände zwei Firmen ansässig. Die Perwenitz Fleisch- und Wurstwaren GmbH und die Stadler GmbH. Geplant ist, das bestehende Gewerbegebiet um weitere 36 Hektar zu vergrößern. „Die Erweiterung wäre ein Signal für die Gemeinde“, so Oehme. Auf diese Weise könnte die dauerhafte Nachfrage nach Gewerbeflächen in Schönwalde-Glien gedeckt und die gewerbliche Infrastruktur gestärkt werden.

Im Flächennutzungsplan ist die geplante Fläche derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg stimme der Umwidmung der Flächen zu. Der Beschlusstag ist gleichzeitig der Stichtag für die Wertermittlung der Grundstücke, die sich zwangsläufig im Besitz der Gemeinde befinden müssen, um eine 90-prozentige Förderung zu erhalten.

Hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen

Gerade innerhalb des Autobahnrings sei die Nachfrage nach Gewerbeflächen unverändert hoch, sagt Bodo Oehme. Dass die drei Gewerbegebiete voll sind, läge auch daran, dass einige Firmen in den vergangenen Jahren expandiert haben. „Die Firma Oltersdorf stellt im Gewerbegebiet Wansdorf Kartonagen her und hat sich mehrfach vergrößert. Jetzt ist auch dort kein Platz mehr“, so Oehme.

Die Ansiedlung des Elektro-Auto-Bauers Tesla in Grünheide, südöstlich von Berlin, werde aus seiner Sicht den Druck noch einmal erhöhen. „Irgendwo müssen die Zuliefererfirmen ja sitzen, die den Autobauer mit Teilen beliefern und das wird sicher nicht in einem Hinterhof in Prenzlauer Berg sein“, so Oehme.

Sie Sitzung der Gemeindevertreter wurde vorzeitig beendet, da es durch das Lüften in der Aula der Grundschule zu kalt wurde und zudem eine Pumpe der Heizungsanlage ausgefallen war. Nächste Sitzung ist daher am 21. Dezember.

Von Danilo Hafer