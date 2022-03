Perwenitzer spenden für die Ukraine

Perwenitz/Schönwalde

Reichlich gesammelt wurde am Wochenende in Perwenitz zugunsten der von Krieg und Vertreibung betroffenen Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen. Auf Nachfrage sagte ein Organisator der Spendenaktion, der diese gemeinsam mit Kurt Schröder ins Leben gerufen hatte, aber nicht namentlich genannt werden möchte, die Hilfsbereitschaft sei enorm. „Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer Großzügigkeit. Wir sind ob der Hilfsbereitschaft überwältigt.“ In vielen Orten des Havellands wird in diesen Tagen Hilfe organisiert.

Kameraden der Feuerwehr Perwenitz helfen

Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Perwenitz sowie engagierte Menschen aus der Ortschaft unterstützten kurzerhand die Sachspenden-Aktion am Feuerwehrdepot. Zahlreiche Spender kamen auch aus der Umgebung wie Falkensee und den Ortsteilen der Gemeinde Schönwalde-Glien und brachten reichlich Hilfsgüter vorbei.

Sammelaktion an Perwenitzer Haustüren

Kurt Schröder hatte am Sonnabend zudem eine Haustür-Sammelaktion gestartet. Zusammen kamen rund 800 Euro. „Die Perwenitzer sind ergriffen vom Schicksal der Ukrainer. Sie haben sich solidarisch und damit aus meiner Sicht sehr spendabel gezeigt“, so Kurt Schröder.

Spenden im Schönwalder Jugendclub

In dieser Woche können am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18.30 und am Mittwoch von 15 bis 19.30 Uhr Sachspenden im Jugendclub Schönwalde-Siedlung, Fehrbelliner Straße 10, abgegeben werden.

Benötigt werden haltbare Lebensmittel, Konserven, Hygieneprodukte für Babys, Kinder und Frauen und fertige Babynahrung.

