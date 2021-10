Pflegeeinrichtung in Schönwalde: Erst Hickhack, dann Einigkeit über viertes Geschoss

Schönwalde-Glien

Gleich mehrere Bauvorhaben in der Gemeinde standen am Donnerstagabend, 14. Oktober, auf der Agenda der Gemeindevertretersitzung, die in der Aula der Perwenitzer Grundschule stattfand. Die Anliegen reichten von neuen Einfamilienhäusern über das Vorhaben einer ambulanten Pflegeeinrichtung bis hin zur Sanierung des Gutshauses in Perwenitz, in dem anschließend eine Kita untergebracht werden soll.

Grundsätzliche Einigkeit über Marschroute – Uneinigkeit über Definition von „Öffentlichkeit“

Obgleich sich die Sitzungsteilnehmer offenbar recht einig über die grundsätzliche Marschroute bei der baulichen Weiterentwicklung Schönwaldes waren, schlugen eingangs der Sitzung die Wellen zwischenzeitlich erst einmal hoch, erhitzten sich die Gemüter. So kam es zu einem Schlagabtausch zwischen der Fraktion Linke/Familie/Forum/Freie Wähler und Bürgermeister Bodo Oehme (CDU), da war gerade einmal der Tagesordnungspunkt zur Feststellung eben der Tagesordnung aufgerufen.

Während die Fraktion kritisierte, dass der nun vier- statt dreigeschossig geplante Bau der ambulanten Pflegeeinrichtung in der Fehrbelliner Straße im Ortsteil Siedlung für die Öffentlichkeit nicht ausreichend wahrnehmbar im Ortsbeirat lediglich unter dem Punkt „Sonstiges“ beraten worden sei, stellte Bodo Oehme die grundsätzliche Unterstützung der Gemeindevertreter für das Projekt in Frage. „Wir brauchen altersgerechtes Wohnen, dann müssen Sie auch etwas dafür tun“, polterte er. Das wiederum stieß Roswitha Bresch (Forum Schönwalde-Glien) übel auf: „Ich verbitte mit solche tendenziösen Äußerungen, wir würden kein altersgerechtes Wohnen und Bauen wollen“, empörte sie sich. Der Ortsbeirat breche sich zudem keinen Zacken aus der Krone, wenn er das Thema einfach auf die Tagesordnung setze, meinte sie.

Laut Ortsvorsteher Hans-Joachim Mund folgt der Ortsbeirat dem Ansinnen des Investors

Hans-Joachim Mund (CDU), Ortsvorsteher von Schönwalde-Siedlung, teilte als Gast im Auditorium dann mit, der Ortsbeirat folge im Zuge seiner Beratung dem Ansinnen des Investors, den geplanten Bau um ein weiteres Geschoss zu erhöhen. Mund betonte zudem mit Blick auf die Kritik „mangelnde Öffentlichkeit für das Thema“, dass der Ortsbeirat „doch nichts beschließt, was gegen die Interessen der Bürger ist“. Die Forderung der Fraktion Linke/Familie/Forum/Freie Wähler, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen und vor der Beratung in der Gemeindevertretersitzung noch einmal im Ortsbeirat mit gebührender Öffentlichkeit zu behandeln, fiel letztlich durch. Anschließend wurde die Tagesordnung von den Sitzungsmitgliedern durchgewunken.

Namentliche Abstimmung über Beschlussvorlage erbringt Einigkeit

Als das eigentliche Thema der Bebauungsplanänderung für die Pflegeeinrichtung in der Fehrbelliner Straße schließlich am späteren Abend aufgerufen wurde, ging es dann blitzschnell. Weiteren Gesprächsbedarf dazu hatte kein Gemeindevertreter mehr. Einstimmig bestätigten die Sitzungsteilnehmer den modifizierten Gebäudebau, der sich also nun über vier statt der ursprünglich geplanten drei Etagen erstrecken wird.

Gutshaus im Ortsteil Perwenitz soll vollständig saniert und dann zur Kita werden

Mehrheitlich beschlossen wurde zudem die vollständige Sanierung des Gutshauses im Ortsteil Perwenitz sowie die anschließende Unterbringung einer Kindertagesstätte in dem Gebäude. Festgehalten wurde in diesem Zuge auch, dass die Suche nach weiteren Räumlichkeiten für den Hort der Perwenitzer „Grundschule im Glien“ auf dem Gelände der Schule erfolgen solle. Dass die Kapazitäten des Horts in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen werden, sei absehbar, bestätigte Bodo Oehme. Die Nutzung des Gutshauses auch durch den Hort sei indes gar nicht angedacht, wies er entsprechende Vermutungen ab. Für die Planungs- und Baukosten der Sanierung des Gebäudes ist ein Budget von 500 000 Euro vorgesehen.

Von Nadine Bieneck