Fotovoltaik für den Schönwalder Erlenbruch

Schönwalde-Glien

Investoren sollen in Schönwalde-Glien stärker in die Verantwortung genommen werden. Das forderte die Fraktion Linke/Familie/Forum in der Schönwalder Gemeindevertretersitzung am Donnerstag.

Photovoltaik soll verpflichtend werden

Bauherren, die Vorhaben in der Gemeinde planen, sollten verpflichtet werden, Fotovoltaikanlagen zu errichten. Eine entsprechende Klausel müsse in jeden städtebaulichen Vertrag eingearbeitet werden, der künftig abgeschlossen wird, heißt es im Antrag der Fraktion. „Andere Städte handhaben das schon so. Sollte der Investor dem nicht nachkommen, können wir Entschädigungen verlangen“, sagte Knut Fröhlich-Leitert (Familie).

Vor allem die Erschließung und Bebauung des Schönwalder Erlenbruchs für 4000 neuen Einwohner sowie den Bau des neuen Edeka-Marktes in der Siedlung hat die Fraktion dabei im Blick.

Ein Investor plant im Schönwalder Erlenbruch die Errichtung eines neuen Ortsteiles mit rund 4000 Einwohnern. Quelle: Laura Sander

„Der Erlenbruch ist ein so großes Areal, das für den Bau von Fotovoltaikanlagen geeignet wäre. Wir sollten die Chance nicht verpassen, eine Verpflichtung vertraglich festzuhalten“, sagte Roswitha Bresch (Forum).

Bauherr muss sich am kommunalen Energiekonzept orientieren

„Das Brandenburgische Baugesetz scheibt doch vor, dass Investoren verschiedene Maßnahmen erfüllen müssen. Außerdem hat der Investor für den Erlenbruch bereits Solaranlagen und Brennwertkessel zugesagt“, gibt Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) zu bedenken. Der Bauherr müsse sich ohnehin am kommunalen Energiekonzept orientieren und darin vorgesehene Maßnahmen umsetzen.

Zudem seien im städtebaulichen Vertrag bereits viele Maßnahmen verankert, die vorrangig behandelt werden müssten: Fahrbahn, Fußwege, Beschilderungen, Bushaltestellen, Telefonleitungen, Energieversorgung, Kita- und Schulplätze sind nur einige Folgemaßnahmen, für die der Investor aufkommen soll.

Ausbau des Knotenpunktes an der L20

Auch der Ausbau des Knotenpunkts an der L20, als wichtigste und möglicherweise einzige Zufahrt zum Wohngebiet, soll der Investor – falls nötig – ausbauen. Eine Ampelanlage müsste er vollständig bezahlen, einen Kreisverkehr anteilig.

Wie der Schutz des angrenzenden FFH-Gebietes aussehen könnte, wird aktuell geprüft. Ein Zaun ist bislang die präferierte Lösung, um die Natur zu schützen. Den Bauherrn an der Sanierung und Wiederbelebung des ehemaligen Schönwalder Bahnhofs zu beteiligen, obwohl ein erneuter Anschluss ans Netz noch nicht abzusehen ist, hält Ordnungsamtsleiter Kurt Hartley für überzogen.

Der Investor ist zu vielem bereit

Im Zweifel würden durch eine solche Klausel am Ende die Bürger finanziell belastet, die ins neue Wohngebiet ziehen, sagt er.

„Wir haben endliche einen Investor gefunden, der in der Lage ist, das Projekt zu stemmen. Der Bahnhof steht nicht im Zusammenhang mit dem Vorhaben und wir müssen aufpassen, dass wir uns mit solchen Dingen nicht die Verträge nichtig machen“, so Hartley.

„Das Gelände dümpelt seit Jahren vor sich her, alle Investoren sind bislang abgesprungen. Der jetzige Investor ist zu vielem bereit und investiert immerhin 20 Millionen Euro“, so Kurt Hartley weiter.

Mehrheitlich wurde der städtebauliche Vertrag zum Erlenbruch am Donnerstagabend von den Abgeordneten beschlossen.

Neben ausreichend Stellflächen für Autos und Fahrräder fordert das Gremium für den neuen Edeka-Markt ein neues Verkehrskonzept.

„Wird der alte Markt weiter genutzt und ein neuer gebaut, brauchen wir ein vernünftiges Konzept, sonst gibt es ein Verkehrschaos“, sagte Lothar Lüdtke ( CDU). Ersten Planungen zufolge soll aus der bestehenden Edeka-Filiale ein Drogeriemarkt werden, Edeka möchte größer und moderner auf dem angrenzenden Flurstück bauen.

Von Laura Sander