Bei einem Unfall am Mittwoch in Schönwalde-Siedlung haben zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Dem Unfallverursacher, einen 32 Jahre altem Kia-Fahrer, war zuvor unwohl geworden. Er geriet anschließend in den Gegenverkehr.

Frontal sind in in Schönwalde-Siedlung am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Ersthelfer und dann Rettungssanitäter kümmerten sich um die Unfallopfer (Symbolfoto). Quelle: via www.imago-images.de