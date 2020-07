Perwenitz

Wer schon immer mal bei der Entstehung eines Kunstwerks dabei sein wollte, hat nun die Chance dazu: Bis zum 12. Juli läuft in der Kulturmühle Perwenitz die Projektwoche „Zaungäste“, bei der Besucher jeweils von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit haben, zuzusehen, wie mannshohe Skulpturen aus Holz und Metall entstehen.

Kooperation mit Werkgemeinschaft

Die Künstler sind sechs Mitglieder der Thikwa-Werkstatt für Theater und Kunst, einem Kreativprojekt für Menschen mit Behinderung. „Thikwa“ ist Hebräisch für „Hoffnung“. Die Kunstwerkstatt gehört zu der Nordberliner Werkgemeinschaft, die die Projektwoche in der Kulturmühle unterstützt.

Jeder der Teilnehmer hat eine andere künstlerische Begabung. Torsten Holzapfels Spezialgebiet zum Beispiel sind Stadtpläne. Maßstabsgetreu malt der Autist Bilder Berliner Straßenzüge und -verläufe, die den Betrachter förmlich ins Bild ziehen.

Herzlicher Empfang in Perwenitz

Die Kulturmühle ist seiner Aussage nach der richtige Ort, um Mensch und Natur wieder zu vereinen und Kunst zu schaffen: „Der Mensch hat sich zu sehr von der Natur entfernt“, sagt Holzapfel. „Wir müssen lernen, wieder Rücksicht auf sie zu nehmen.“

Torsten Holzapfel überlegt, das in einem Kunstwerk in der Projektwoche zu thematisieren und freut sich darüber, in Perwenitz zu sein: „Wir wurden freundlich – und vor allem warmherzig – in der Kulturmühle empfangen“, sagt Holzapfel. „Es ist schön, dass Antonia Venter uns hierher eingeladen hat“, sagt er.

Idee entstand im Praktikum

Antonia Venter ist die Tochter der Kulturmühlenleiterin Gudrun Venter. Durch ein Praktikum im Studium kam sie auf die Idee für die Projektwoche: „Das Praktikum habe ich in der Thikwa-Werkstatt gemacht“, sagt Antonia Venter.

Da sei ihr die Idee gekommen, dass vielleicht eine Kooperation mit der Kulturmühle etwas Schönes wäre. Die Idee konkretisierte sich innerhalb eines halben Jahres zu einem Kunstprojekt, das nun vom Landkreis und der Kulturstiftung Havelland gefördert wird.

Teilnehmer sind zwischen 23 und 54 Jahre alt

Die Förderung kam in letzter Minute: „Ich wollte wegen der Coronamaßnahmen schon die Projektwoche absagen, doch dann kam der Förderbescheid der Stiftung und die Auflagen lockerten sich“, sagt Kulturmühlenleiterin Gudrun Venter. Die sechs Thikwa-Mitarbeiter, ihre zwei Betreuer und eine Praktikantin sind während der Projektwoche in den Kulturmühen-Gebäuden untergebracht. Die Teilnehmer sind zwischen 23 und 54 Jahre alt.

Der Älteste ist Peter Pankow. Für ihn ist Kunst alltäglich, denn in der Werkstatt ist er darauf spezialisiert: „Wir arbeiten viel mit Holz“, sagt er. Schon einmal baute er eine Figur aus Buche, Eiche und Zeder, die eine König darstellte: „Sie wurde sehr schön“, sagt Pankow.

Projekt stärkt das Team

Für die Projektwoche möchte er sich an der Augsburger Puppenkiste orientieren und eine mannshohe Marionette bauen. „Mal sehen ob das möglich ist“, sagt er zu seinem Plan. Viel wichtiger als die Kunst sei ihm aber die Zusammenarbeit: „Für mich ist das Besondere and er Projektwoche, dass wir alle gemeinsam etwas machen“, sagt Pankow. Das schweiße das Team zusammen.

Da die Thikwa-Werkstätte auf Kunst und Theater spezialisiert ist, sind die Mitarbeiter schon in Schauspiel und kreativer Arbeit bewandert. Jeder von ihnen hat sich etwas anderes für die Projektwoche vorgenommen. Jasmin Lutze möchte sich mit der Popsängerin Madonna befassen. Debbie Arega hat mit kleineren Holzstücken und einer Papprolle schon einen Entwurf für ihre Arbeit erstellt, während Oliver Rinkes Leidenschaft Superhelden sind: „Ich möchte einen Batman bauen“, sagt Rinke, der das Down-Syndrom hat.

In der Projektwoche können Besucher als „Zaungäste“ nun sehen, wie die Künstler ihre Pläne in diese Tat umsetzen.

Besucherzeiten und Ausstellung Bis Freitag (außer am Mittwoch) können Besucher der Kulturmühle Perwenitz jeweils von 15 bis 17 Uhr den Künstlern der Thikwa-Werkstatt bei der Arbeit an ihren Skulpturen zusehen. Die Werke werden dann vom 12. Juli bis zum 16. August in der Kulturmühle ausgestellt. Die Ausstellung kann dann samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr besucht werden. Adresse ist die Perwenitzer Dorfstraße 1 in chönwalde-Glien, Ortsteil Perwenitz. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.kulturmuehle-perwenitz.de oder telefonisch unter 033231/16 08 56

Von Vivien Tharun