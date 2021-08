Rund 70 Vereine in sieben Ortsteilen: Schönwalde-Glien ist die „Vereinshauptstadt“ im Havelland

Schönwalde-Glien

Ist die Gemeinde Schönwalde-Glien im Havelland die „Vereinshauptstadt“ schlechthin? Fast mag es so sein, schaut man sich das Engagement in aktuell 69 Vereinen, verteilt über alle sieben Ortsteile, an. Ob Sport oder Kultur, ob Brauchtumspflege oder Reitsport, Naturschutz oder Feuerwehr, gar Seifenkistenrennen, werden organisiert. Die Bandbreite ist so groß, dass sich jeder Schönwalder mit seinen Interessen irgendwo wiederfinden dürfte.

Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) ist stolz auf diese Vielseitigkeit. „In einer Gemeinde wird das gesellschaftliche Leben durch Vereine, Verbände und Institutionen sehr stark mitgestaltet“, sagt er. „Die ehrenamtliche Tätigkeit ist eine wichtige Grundlage und tragende Säule unseres Zusammenlebens in der Gemeinschaft.“ Neben den Vereinen seien zudem in den Ortsteilen auch viele Einzelpersonen aktiv, „die ,Kümmerinnen und Kümmerer’“. Sie würden vor Ort vielfältige Hilfestellungen übernehmen und damit „sowohl für Bürger als auch Gäste das Gemeindeleben bereichern, beleben und mitgestalten. Ihnen allen gilt unser großer Dank“, so Oehme.

Für die Eselfreunde gab es in der Coronakrise nur wenig Finanzierungsmöglichkeiten. Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (l.) überbrachte daher 2020 gleich zwei Spendenschecks an den Verein. 400 Euro stammten von der Gemeinde, 175 aus einer privaten Sammlung unter den Gemeindevertretern. Quelle: Vivien Tharun

Unterstützung für die Vereine durch die Gemeinde – mit Equipment und Manpower

Die Gemeinde unterstützt das Vereinsleben aktiv. Durch finanzielle Förderungen, aber auch durch jährlich ein bis zwei Vereinstreffen, bei denen Vertreter der einzelnen Vereine eingeladen werden, um sich auszutauschen und Netzwerke zu schaffen, wie Gemeindesprecherin Annett Häßler erklärt. Seitens der Gemeindeverwaltung seien zudem für Veranstaltungen und Projekte Equipment wie Zelte, Biertischgarnituren, Spuckschutz, Stehtische und dergleichen angeschafft worden, die den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Der Bauhof packe überdies beim Auf- und Abbau tatkräftig mit an.

Bürgermeister ist bei vielen Vereinsveranstaltungen Schirmherr

Bodo Oehme schaut bei zahlreichen Vereinsveranstaltungen selbst vorbei, oft gar als Schirmherr. Einmal jährlich wird im November traditionell die Ehrenamtsmedaille verliehen. „Für unsere Gemeinde ist das Vereinsleben eine wichtige Säule im Gemeindeleben“, betont auch Annett Häßler. Aus diesem Grund setze sich Bodo Oehme dafür besonders ein und unterstütze auch neu entstehende Vereine tatkräftig. Ganz wie es sich für eine „Vereinshauptstadt“ gehört.

Von Nadine Bieneck