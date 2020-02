Sänger der Sugar Beats gestorben

Grünefeld

Trauer um einen legendären Musiker aus dem Havelland: Am 8. Februar verstarb Bernhard Sonnemann. Sänger der „Sugar Beats“, wie es klein in der Todesanzeige vermerkt ist.

Der Trauergottesdienst findet am Sonnabend um 13 Uhr in der Kirche zu Grünefeld statt. Statt freundlich zugedachten Blumen wird von der Familie um eine Spende für die Kinderkrebsstation im Berliner Virchow-Klinikum gebeten.

Legendärer Frontmann

Bernhard Sonnemann starb im Alter von 70 Jahren nach langer schwerer Krankheit. In Erinnerung wird er vielen Havelländern aber als lebensfroher, mitreißender Frontmann der Sugar Beats bleiben. Er hat diese Band mit zur Legende gemacht. 1963 in Grünefeld gegründet ist die Band sich über Jahrzehnte treu geblieben. Vor einem Jahr hatte sie den erstmals vergebenen Kulturpreis der Kulturstiftung Havelland erhalten.

Teil deutscher Geschichte

Ein Bühnenkostüm von Sänger Bernhard Sonnemann, das Schlagzeugfell von Schlagzeuger Dieter Franke und weitere Requisiten der Grünefelder Band Sugar Beats sind seit mehr als 25 Jahren Teil einer Ausstellung im Bonner Haus der deutschen Geschichte. Hier repräsentieren die Sugar Beats aus Grünefeld ein Stück Tanzmusik aus der DDR.

Musik der 60er

Seit ihrer Gründung spielen sie vor allem Musik der 1960er-Jahre. Dazu gehören neben den Beatles natürlich auch die Rolling Stones, von The Small Faces, Spencer Davis Group und The Kings. Zu DDR-Zeiten war das nicht unbedingt die Musikauswahl, die die Kulturfunktionäre hören wollten. Das Publikum umso mehr. Die rockige Stimme von Bernhard Sonnemann begeisterte. Sugar Beats spielte in Kulturhäusern und Jugendklubs. In den 70er-Jahren trat etwas Ruhe ein, aber Mitte der 90er-Jahre fand die Band wieder zusammen – mittendrin und vorneweg: Sänger Bernhard Sonnemann. „Wir bringen die Leute im Havelland in Schwung“, hatte der Sänger noch vor einem Jahr gestrahlt.

Die Band trat sogar im legendären Cavern Club in Liverpool auf und im Down Town Club in Hamburg, gab aber auch Konzerte in Köln, Berlin und natürlich immer wieder in ihrer Heimat, im Havelland.

Von Marlies Schnaibel