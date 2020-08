Schönwalde-Siedlung

Durch eine zum Lüften geöffnete Tür betrat ein unbekannter Dieb am Montagmorgen ein Einfamilienhaus in der Birkenallee in Schönwalde-Siedlung. Eine Bewohnerin ertappte den Mann im Flur des Hauses, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Er konnte jedoch eine Geldbörse mitnehmen. Polizisten suchten in der Umgebung nach dem Flüchtigen, konnten diesen aber nicht mehr feststellen. Nach der Beschreibung der Zeugin handelte es sich um einen etwa 25 bis 30-jährigen großen und stämmigen dunkelhäutigen Mann, welcher graue Kleidung und ein Base-Cup trug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322/275-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZ