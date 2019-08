Schönwalde-Glien

In der Nacht zum Freitag kam es gegen 1.40 Uhr in Schönwalde-Glien nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Körperverletzung. Zwei Bewohner eines Übergangswohnheimes waren offenbar in Streit geraten, so dass einer dem anderem ins Gesicht schlug. Aufgrund der Verletzung musste der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, führt die Kriminalpolizei.

Von MAZ online