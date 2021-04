In den vergangenen Wochen arbeitete die Gemeindeverwaltung Schönwalde-Glien auf Hochtouren an der Einrichtung des Corona-Schnelltestzentrums. Am Mittwoch ist es soweit, erstmals öffnen dann die Tore. Für das Testzentrum wird die Sporthalle der Grundschule im Sachsenweg umfunktioniert.