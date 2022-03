Schönwalde-Glien

Am Montagmorgen kam es in der Kurmärkischen Straße von Schönwalde-Glien zwischen einer Hebebühne und einem Pkw zu einem Auffahrunfall. Aufgrund von Baumarbeiten war die Hebebühne am Straßenrand geparkt. Der Fahrer übersah diese, da er nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet wurde, und fuhr auf die Hebebühne auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben jedoch weiterhin fahrbereit.

Von MAZonline