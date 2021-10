Schönwalde: Bauamtsleiter Frank Schulz geht und bleibt doch

Schönwalde-Glien

Viele Jahre lang leitete Frank Schulz die Geschicke des Schönwalder Bauamts als dessen Leiter. Zum 1. Oktober ging der 66-Jährige nun in den wohlverdienten Ruhestand. Erhalten bleibt er der Gemeinde dennoch.

Dank und Präsente vom Bauausschuss der Schönwalder Gemeindevertreter

Bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag gab es für ihn einen großen Präsentkorb vom Bauausschuss, verbunden mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit. Schulz selbst blickte zurück auf das Erreichte: „Die Bevölkerung in der Gemeinde wächst, wir haben schwarze Zahlen.“ Zugleich wünschte er sich „dass wir als einheitliche und geschlossene Gruppe die Entwicklungen weiter vorantreiben, die wir alle gern haben wollen“.

Schulz werde auch weiter für Schönwalde tätig sein, kündigte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) unterdessen an, „er wird uns projektbezogen unterstützen“. Eine offizielle Verabschiedung seitens der Verwaltung habe es daher auch noch nicht gegeben. Unter anderem wird Schulz die Abrechnung für die Arbeiten an der „Kita Sonnenschein“ übernehmen sowie das Projekt „Gewerbegebiet Perwenitz“ vorantreiben. „Ich bin sehr froh, dass Frank Schulz uns mit seiner Fachkompetenz erhalten bleibt“, sagt Oehme. In den vergangenen Jahren „haben wir einiges zusammen geschafft“. Dies solle auch so bleiben. Wie lange die Zusammenarbeit geplant sei, „da sind wir ergebnisoffen“, so Oehme.

Melanie Krusch-Ludorf leitet zukünftig das Bauamt

Die Leitung des Bauamts der Gemeinde Schönwalde-Glien übernahm zum 1. Oktober Melanie Krusch-Ludorf.

Von Nadine Bieneck