Schönwalde: Bürgermeister hisst die weiße Flagge

Schönwalde-Glien

Sonst flattert stolz die rote Flagge des Landes Brandenburg im Wind. Am Freitag wurde sie vor dem Rathaus Schönwalde-Glien abgenommen, der Bürgermeister hisste stattdessen die weiße Flagge. In stürmischen Pandemiezeiten wollte Bodo Oehme (CDU) ein Zeichen setzen: „Die Politik sollte vorher prüfen, ob das, was sie an Corona-Verordnungen erlässt, vor Ort überhaupt auch umsetzungsfähig ist.“

Ärger über Bund und Länder

Grund von Oehmes Ärger war die Umsetzung der von Bund und Ländern vereinbarten Ausweitung von kostenfreien Corona-Testmöglichkeiten für alle Bürger, die seit Montag vergangener Woche gilt. „Am Montag standen die Bürger zu Recht vor dem Rathaus und fragten mich: Wo kann ich mich testen lassen?“ Doch grundsätzliche grundlegende, rechtliche, logistische und organisatorische Fragen durch den Bund und das Land Brandenburg waren nicht geklärt und standen noch in keiner Verordnung, so Oehme.

Deshalb hisste auch der Landkreis Havelland die weiße Flagge, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass Corona-Schnelltests noch nicht angeboten werden können. „Mittwoch sitzen Bund und Länder zusammen, verkünden es der Öffentlichkeit, Freitag beschließt es das Land, und verkündet es noch mal und Montag sollen wir es umsetzen“, erzählt Oehme, der viel Verständnis für die Wut und den Ärger der Bürger aufbringt: „Das ist doch logisch, dass die Menschen uns dann nicht mehr folgen.“

Fragen über Fragen

Woher sollen wir die Tests nehmen? Welche sind zulässig? Und wer soll die Testungen durchführen? Fragen, die sich nicht nur der Bürgermeister von Schönwalde-Glien stellt, sondern auch seine Amtskollegen im ganzen Land. „Ich habe 10.100 Einwohner, in acht Stunden können 220 Menschen getestet werden - wie viel Tage brauchte ich, um alle meine Bewohner zu testen?“, stellte Oehme den anwesenden Journalisten die Rechenaufgabe.

Für die Umsetzung der Schnelltest-Angebote werden jetzt Räumlichkeiten gesucht, Apotheken angesprochen und geschultes Personal gesucht, das die Testungen durchführen kann. „Wir tun seit einem Jahr alles, wir werden auch das Umsetzen – aber Überlegungen, in welchen Zeiträumen, wann und wie welche Erwartungen geschürt werden, das sollte bedacht werden“, so Oehme.

Zeigte den Stapel Corona-Verordnungen: Bürgermeister Bodo Oehme Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Bürgermeister machte darauf aufmerksam, dass er als Beamter die Verordnungen und Erlasse vom Land und Bund auch rechtsverbindlich umsetzen müsse. „Da sitzen sie schon mal bis nachts um eins am Schreibtisch und überlegen, was diese Verordnung konkret in der Umsetzung für unsere Gemeinde und die Menschen heißt“, sagt Oehme. Zum Termin mit den Journalisten am Freitag hatte das Ortsoberhaupt, das zehn Jahre ehrenamtlich und nun bereits 18 Jahre hauptamtlich der Gemeinde vorsteht, einen beeindruckenden Packen Papier an Verordnungen, Erlassen und Rundschreiben aus dem ersten Corona-Jahr mitgebracht: „Und das hier ist noch nicht alles!“

Verwaltung an Leistungsgrenze

Oehme macht sich nun Sorgen, dass die Mitarbeiter der Verwaltung nach einem Jahr Corona an ihrer Leistungsgrenze angekommen sind. „Ich will darauf aufmerksam machen, welche Leistungen von den Menschen in der Verwaltung seit einem Jahr erbracht werden“, erklärte Oehme, der als Mitglied der Fußball-Nationalmannschaft der Deutschen Bürgermeister im Sturm spielt: „Wir müssen vor Ort neben der Pandemie auch noch die rechtsstaatliche Ordnung aufrechterhalten.“

Die weiße Fahne neben der Fahne der Gemeinde Schönwalde-Glien. Quelle: Ulrich Hansbuer

Und das ist aus dem Homeoffice im Havelland manchmal nicht leicht. Als Verwaltung hätten sie dank der IT-Abteilung zwar schnell Computer für alle Mitarbeiter angeschafft, aber entgegen den Versprechungen des Dienstleisters hätte das Netz geruckelt und ein Arbeiten von zu Hause sei schwierig gewesen. „Wir müssen ja 50 Prozent der Verwaltung ins Homeoffice schicken“, erzählt Oehme, „aber wenn sie dann kein schnelles Internet haben…. Ich bin im Stundentakt rausgeflogen, als ich in Quarantäne war.“ Bescheide müssten gedruckt und unterschrieben werden, das wäre für die Verwaltung nicht so einfach aus dem Homeoffice heraus zu machen, gibt er zu bedenken.

Nach einer Stunde zog Oehme die weiße Flagge wieder runter, die rote Flagge mit dem Brandenburg-Adler wehte wieder neben dem grün-weißen Tuch von Schönwalde-Glien vor dem Rathaus. „Ich bin Beamter und da haben wir die Gesetze auch umzusetzen“, sagt Oehme pflichtbewusst. Aber alle, die Corona-Verordnungen erlassen, sollten einmal kurz innehalten und überlegen, ob sie vor Ort auch umsetzbar wären. Als erster Bürgermeister Deutschlands hatte Oehme nach einem Jahr Corona die weiße Verwaltungs-Flagge gehisst und ein Zeichen gesetzt – wenn auch nur für eine Stunde.

Von Ulrich Hansbuer