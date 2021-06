Schönwalde: Ex-AfD-Mann geht zu Freien Wählern

Schönwalde-Glien

Der Schönwalder Abgeordnete Egon Schaible ist den Freien Wählern beigetreten, die damit auch in der Gemeindevertretung von Schönwalde-Glien vertreten sind. Schaible war parteilos, nachdem er vor einem Jahr die AfD und die AfD-Fraktion in der Schönwalder Gemeindevertretung verlassen hatte.

Konflikt mit rechtsnationalem Flügel

Damals hatte er seinen Parteiaustritt mit dem für ihn nicht akzeptablen Verhalten der Partei in der derzeitigen Corona-Krise und mit den Konflikten um den rechtsnationalen „Flügel“ innerhalb der AfD um Andreas Kalbitz und Björn Höcke erklärt. „Der Flügel hat sich die in der ursprünglichen Ausgestaltung gegründete AfD schleichend zunutze gemacht. Dafür stehe ich nicht weiter gerade“, so beschrieb Schaibles damals seinen Standpunkt, er rechnete sich selbst dem bürgerlich-liberalen Teil der Partei zu.

Freie Wähler zur Bundestagswahl

Nun ist er den Freien Wählern beigetreten und erklärt: „Die Freien Wähler stehen für eine lebensnahe, bürgerliche Mitte und sind stark in der Kommunalarbeit eingebunden und treten im September bundesweit geschlossen zur Bundestagswahl 2021 an.“ Bei dem inhaltlichen Angebot der Partei rechnet der Schönwalder mit wachsendem Zuspruch auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Egon Schaible meint: „Der Einzug in den Bundestag ist angepeilt und das gesteckte Ziel ist mit diesem Parteiprogramm zur Bundestagswahl durchaus realistisch einzustufen.“

Von MAZonline