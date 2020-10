Schönwalde-Glien

In der Nacht von Freitag zum Samstag waren dreiste Diebe in Schönwalde-Siedlung auf Beutezug. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einem eingezäunten Wohngrundstück und entdeckten in einem dort abgestellten Pkw leichte Beute.

Der Besitzer des Fahrzeugs hatte gut sichtbar seine Geldbörse im Auto liegen lassen. Die Diebe nutzten ihre Chance, schlugen das Seitenfenster ein und entwendeten das Bargeld. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

Von MAZ