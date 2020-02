Schönwalde-Glien

Eine große Tanne ist in der Nacht zum Sonntag auf ein Wohnhaus in der Straße der Jugend in Schönalde-Glien gekippt. Zuvor hatte es mehrere starke Windböen gegeben.

Als die ersten Kameraden der Schönwalder Feuerwehr vor Ort eintrafen, lag der Baum bereits am Hausdach angelehnt. Bei dem Vorfall wurde das Haus leicht beschädigt, verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte aus Falkensee versuchten mit Hilfe der Drehleiter, die Tanne von dem Haus wegzuziehen. Nachdem die Drehleiter jedoch auf das Privatgrundstück manövriert worden war, zeigte sich, dass der Platz für das Ausschwenken der Drehleiter nicht ausreicht. Die Maßnahmen wurden unterbrochen. Ein spezieller Baumdienst muss sich nun darum kümmern, dass die Tanne vom Haus beseitigt wird. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab.

Von Jens Wegener