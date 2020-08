Schönwalde-Glien

Sie ist fasziniert von Farbe. Und von dem Spiel und dem Kampf, den Farbe auf der Leinwand zulässt. Im Schönwalder Rathaus sind Arbeiten von Saskia Ben Jemaa seit Freitagabend unter dem Titel „Faszination Farbe“ zu sehen.

Der Rathausflur ist hier seit Jahren mehr als nur die Verbindung von einem Büro zum nächsten. Hier wird Kunst von Künstlern aus der Region gezeigt. Diesmal von einer Frau, die aus Berlin stammt, lange in Tunesien und schließlich in Schönwalde lebte, ehe sie nach Oranienburg zog.

Malen in der Corona-Zeit

Hier fand die Frau, die im Berufsleben als IT-Beraterin agiert, in den Corona-Monaten viel mehr Zeit als gewohnt für ihr malerischen Ambitionen. Das Künstlerische ist in der Familie durchaus zuhause. Für Saskia Ben Jemaa ist Malen ein Hobby, wenn auch ein intensives und beglückendes.

„Ich liebe es, die natürliche Welt in einer abstrakten Form darzustellen, ihre Essenz einzufangen und etwas der Fantasie des Betrachters zu überlassen“, beschreibt sie ihre Herangehensweise. Sie selbst sieht sich als vielseitige, ausdrucksstarke, experimentelle und regellose Künstlerin, die keinem bestimmten Stil verpflichtet ist.

Arbeit mit Öl und Wasser

In der Schönwalder Ausstellung stellt sie sich jetzt mit zwei Werkgruppen vor. Das Abstrakte gestaltet sie vor allem in ihren Acryl-Bilder, die sie in der Bloom-Technik herstellt. Öl- und wasserbasierte Stoffe werden gemischt, das physikalisch-chemisches Spiel von Anziehung und Abstoßung führt zu ästhetisch überzeugenden Bildern. Die Farben fließen über die Leinwand, werden bewegt, in Form gebracht. Spannungsreiche Bilder sind entstanden, oft mit starker, auch kontrastierender Farbigkeit, wie die Künstlerin sie es mag.

Assoziationen zur Farbe

Sie gibt ihren Bildern Titeln wie „Arrangement“, „Onkel Fritz“ oder „Brandung“. Lava stürzt in den Ozean. Die Titel sind eine Handreichung für den Betrachter, der aber mit seiner Fantasie auch ganz allein auf die Wanderung durch diese Bilderwelt gehen kann und zu seinen eigenen Assoziationen findet.

Gebändigte Aquarelle

Dass Saskia Ben Jemaa aber auch anders kann, wird im zweiten Teil der Ausstellung deutlich. Hier zeigt sie ihr zeichnerisches Talent, etwa im Selbstporträt oder in den Hundebildern. Sehr schön auch ihre Sammlung an Aquarellen, in denen sie wieder „Ja zur Farbe“ sagt und einen ganz eigenen Stil findet. Sie lässt die Aquarellfarbe gerade nicht so leicht fließen, sondern bändigt sie in eine Form. Etwas Getupftes entsteht und erinnert an impressionistische Malerei mit ihrer Leichtigkeit. Den „Sonnenuntergang am Strand“ mag man sich als schöne Urlaubserinnerung noch lange anschauen.

Mit der Ausstellung von Saskia Ben Jemaa beendet die Rathaus-Galerie ihre coronabedingte Zwangspause. Die Bilder können zu den Öffnungszeiten des Rathauses betrachtet werden.

Von Marlies Schnaibel