Schönwalde-Glien

„Für mich ist hier heute wirklich ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen“, verriet Andrea Herrmann. Die 58-jährige Schönwalderin stand inmitten eines Pulks von knapp 50 Gästen, die zur Veranstaltung anlässlich des „Tag des Baumes“ nach Schönwalde-Glien gekommen waren.

Eingangs des Waldwichtelpfads an der Berliner Allee im Ortsteil Siedlung war es Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) ein Anliegen, auf die Bedeutung von Bäumen und Wald hinzuweisen. „Gerade für die Gemeinde Schönwalde-Glien ist der Baum von großer Bedeutung“, insistierte er. Im Rahmen der Feierstunde – unter freiem Himmel und bei herrlichem Frühlingswetter – pflanzten Oehme und Herrmann auf der Wiese neben dem Abzweig Berliner Allee/Straße der Jugend eine junge Rotbuche ein – aktueller „Baum des Jahres“.

Schönwalderin Andrea Herrmann spendet den Baum für die Gemeinde

Gespendet hatte den Baum Andrea Herrmann. „Es war schon lange ein Wunsch von mir, eines Tages hier in der Gemeinde einen Baum zu verpflanzen, damit etwas Bleibendes zu schaffen, was auch meine Enkel und Urenkel wachsen sehen können“, sagte die 58-Jährige ergriffen. Vor geraumer Zeit habe sie bereits von der Idee der Friedensbäume gelesen, die von einer Stiftung umgesetzt wird. „Den Gedanken eines Friedensbaumes finde ich wunderbar. Und er passt ganz besonders in die heutige Zeit.“

Viele Gäste waren zur Feierstunde nach Schönwalde-Glien gekommen. Quelle: Nadine Bieneck

Bei der Gemeinde bewarb sie sich schließlich als Patin für die jährliche Pflanzung zum „Tag des Baumes“ und wurde als diese ausgewählt. Bereits 2020 habe die Sporttrainerin („Bewegungszeit Schönwalde“) angefangen, für die Anschaffung eines Baumes zu sammeln. Für ideal hält sie den nun umgesetzten Standort. „Der Platz liegt im Blickfeld der Kita. Auch ich komme täglich hier vorbei. Gemeinsam mit meiner Familie habe ich so einen Blick darauf, dass es dem Baum gut geht und er ordentlich gepflegt wird“, sagte sie. Auch sie selbst werde regelmäßig Hand anlegen und das Bäumchen beispielsweise mit Wasser versorgen. Die gepflanzte Buche stehe vor allem „als ein Zeichen für ein friedliches Miteinander aller Generationen“, sagte Andrea Herrmann und hofft, dass diese Symbolik viele Schönwalderinnen und Schönwalder erreicht.

Im Verlauf der Feierstunde, zu der auch etliche Vertreter aus Verwaltung und Bauhof, Revierförster sowie Pfarrer gekommen waren, erwies sich schließlich Bodo Oehme als echter Baumexperte. Fachmännisch berichtete er über die Eigenschaften, die die eingepflanzte Rotbuche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten – hoffentlich – entwickeln wird. Im Idealfall wird die Buche eines Tages als stattlicher Solitär an ihrem Standort ihre Umgebung deutlich überragen. „Dann gibt es uns schon längst nicht mehr. Unsere Enkel und Urenkel werden das aber hoffentlich erleben“, so Oehme.

Rotbuche als erste Art zum zweiten Mal zum „Baum des Jahres“ gewählt

Der Name der Rotbuche stamme, anders als gemeinhin vermutet, nicht von der rötlichen Blattfärbung (dabei handelt es sich um Blutbuchen), sondern um die mitunter leicht rötliche Färbung des Holzes. In jedem Falle ist sie der in Deutschlands Wäldern am häufigsten vorkommende Laubbaum. Vielleicht auch deshalb wurde die Rotbuche bei der seit 1989 durchgeführten Verleihung des Titels „Baum des Jahres“ als erste Art nun zum zweiten Mal gekürt.

Eine Plakette informiert vor Ort über den besonderen Baum. Quelle: Nadine Bieneck

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Rotbuche symbolisiert den Zwiespalt zwischen Verzweiflung und Hoffnung in der Klimakrise“, merkte Oehme an. „Der Baum ist unkompliziert und pflegeleicht, er kann sowohl auf sonnigen als auch an schattigen Standorten sehr gut wachsen.“ Und auch wenn der Baum nur wenig Wasser brauche – er brauche es. Hitze und Trockenheit seien daher für die Rotbuche durchaus eine ernste Gefahr.

Frisch gepflanzte Rotbuche in Schönwalde in Laufweite des Rathauses

Für das frisch verpflanzte Schönwalder Bäumchen ist Oehme dennoch mehr als hoffnungsfroh. Denn dass es der Buche gut ergeht, darauf hat nicht nur Andrea Herrmann ein Auge. Mit einem Blick aus dem Rathaus Richtung Waldwichtelpfad kann der Bürgermeister sich auch selbst jederzeit vergewissern, dass aus dem kleinen Bäumchen ein stattlicher Baum wird.