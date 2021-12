Schönwalde-Glien

Ihre Sitzungstermine für das Jahr 2022 legten die Gemeindevertreter von Schönwalde-Glien am Dienstag fest. Eine Sommerpause gibt es demnach nicht, getagt wird jeden Monat an folgenden Terminen: 20. Januar, 17. Februar, 17. März, 21. April, 19. Mai, 23. Juni, 14. Juli, 18. August, 15. September, 13. Oktober, 10. November und 8. November. Festgelegt wurden zudem die Termin für die Sitzungen des Hauptausschusses. Dieser tagt in der Regel in der Woche vor der Gemeindevertretersitzung.

Von MAZonline