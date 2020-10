Schönwalde-Glien/Forst

Ein in Schönwalde-Siedlung gestohlener Audi A 6 tauchte am Donnerstag in Südbrandenburg wieder auf. Beamte der Autobahnpolizei hatten am frühen Morgen das Fahrzeug entdeckt, das auf der BAB 15 bei Vetschau Richtung Polen unterwegs war.

Der bislang unbekannte Fahrer missachtete die Weisungen der Polizisten, anzuhalten und fuhr weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bundesgrenze. Im Zusammenspiel mit der Bundespolizei konnte ein so genannter Stop Stick aufgebaut werden, der beim Überfahren dafür sorgt, dass die Luft langsam aus den Reifen entweicht.

Tatsächlich überfuhr der flüchtige Audi diese Barriere auch. Die ebenfalls informierte polnische Polizei stellte den A6 wenig später verlassen kurz hinter der Grenze fest. Die umgehend eingeleiteten Maßnahmen zur Ergreifung des Fahrers dauern noch an. Nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchungen wird das Auto an den Eigentümer übergeben.

