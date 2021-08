Schönwalde-Glien: Jede Menge Ehrenmedaillen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr

Schönwalde-Glien

Zehn Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Gemeindegebiet Schönwalde-Glien wurden am Mittwochabend im Rathaus von Bürgermeister Bode Oehme (CDU) feierlich mit Anerkennungsmedaillen für ihre Dienste im Ehrenamt ausgezeichnet und geehrt.

Bürgermeister: „Ohne unsere Feuerwehrkräfte hätten wir ein riesiges Problem“

Nicht nur bei Rettungseinsätzen und Notlagen oft als Erste vor Ort, würden die Feuerwehrleute oft ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Zugleich prägen die Kameraden durch ihr Handeln auch das Leben in den Ortsteilen sowie bei Veranstaltungen, engagieren sich in der Jugendarbeit und tragen zum Allgemeinwohl einen großen Teil bei. Voller Dankbarkeit für den Einsatz der Feuerwehren und am Mittwochabend ganz besonders der geehrten Einsatzkräfte erklärte Bodo Oehme bei der Übergabe der Medaillen: „Ohne unsere Feuerwehrkräfte hätten wir ein riesiges Problem. Sie sind ein starker Pfeiler, der uns stützt und auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgt. Wir können uns in akuten Krisensituationen und bei Hilfseinsätzen immer auf jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau verlassen.“ Seinen Dank richtete Oehme auch an die Familien und Partner der Einsatzkräfte, denn „sie halten ihnen schließlich den Rücken frei“.

Ausgezeichnet wurden insgesamt zehn Kameradinnen und Kameraden. Die „Medaille für Treue Dienste“ in Silber für 30 Jahre Engagement bei der Feuerwehr erhielten Bodo Brakrock (Wansdorf) und Klaus Runge (Grünefeld). Die „Medaille für Treue Dienste in Bronze“ für 20 Jahre Ehrenamt erhielten Christian Kirschkowski und Martin Meinke (beide Wansdorf), Daniel Lüdtke (Schönwalde-Dorf), Tino Franke (Pausin) sowie Sandra und Martin Wolfgramm und Karola Ernst (alle drei Grünefeld). Für zehn Jahre Engagement bei der Feuerwehr erhielt zudem Olaf Kraul (Perwenitz) die „Medaille für Treue Dienste“ in Kupfer.

Treuemedaillen sind Auszeichnung des Landes Brandenburg

Die Medaillen sind eine staatliche Auszeichnung des Landes Brandenburg, die 1994 durch den Brandenburger Landtag unter dem damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) gestiftet wurden. Die Auszeichnung unterstreicht die Würdigung langjähriger treuer Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr. Und sie wird an alle Feuerwehrangehörigen verliehen, die sich in den Freiwilligen Wehren engagieren, dort Dienst leisten und diesen ohne Unterbrechung erfüllt haben.

Fünf Stufen der Ehrenmedaille gibt es. Nach zehn Dienstjahren wird die Ehrung in Kupfer verliehen, nach 20 Jahren in Bronze. Nach 30 Dienstjahren gibt es die Medaille in Silber, nach 40 Dienstjahren in Gold. Die Sonderstufe in Gold wird nach 50 Dienstjahren verliehen.

In Schönwalde-Glien hat jeder Ortsteil eine Feuerwehr

Die Gemeinde Schönwalde-Glien verfügt über insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren. Jeder der sieben Ortsteile – Grünefeld, Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, Schönwalde-Dorf, Schönwalde-Siedlung, Wansdorf – verfügt über ein eigenes Gerätehaus, engagierte Einsatzkräfte sowie eine Jugendfeuerwehr für Kinder und Jugendliche.

Von Nadine Bieneck