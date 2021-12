Nach hitzigen Diskussionen beschlossen die Gemeindevertreter von Schönwalde-Glien in ihrer Sitzung die Anschaffung mobiler Luftfilter für die beiden Grundschulen der Gemeinde. Schon in den nächsten Wochen sollen die Geräte für einen Probelauf aufgestellt werden. Dann soll neu entschieden werden.

An der Grundschule „Menschenskinder“ in Schönwalde sollen schon in den nächsten Wochen mobile Luftfilter aufgestellt werden. Quelle: Tanja M. Marotzke