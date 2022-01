Schönwalde-Glien

Den nächsten Schritt zur Ausstattung der Schönwalder Grundschul-Klassenräume mit mobilen Luftfiltergeräten beschlossen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig. Zuvor hatte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) über den Testlauf der Geräte berichtet, die in den vergangenen Tagen sowohl an der Grundschule „Menschenskinder“ als auch an der Perwenitzer Grundschule zum Einsatz kamen, um eine erste Evaluierung und Erkenntnisse im Umgang der Anlagen seitens der Lehrer zu erhalten. Genutzt worden seien zwei unterschiedliche Geräte, die der Gemeinde von Anbietern für Testzwecke zur Verfügung gestellt worden waren. „Diese haben eine unterschiedliche Ausstattung und Leistung“, berichtete Oehme. Das schlage sich auch im Preis nieder (1900 Euro versus 3690 Euro).

Testphase im Januar mit Leihgeräten bringt erste Erkenntnisse

Das Planungsbüro Z-Plan, mit dem die Gemeinde bereits in den zurückliegenden Monaten zwecks Ausarbeitung eines ursprünglich angedachten Konzept für dezentrale Lüftungsgeräte an beiden Grundschulen zusammengearbeitet hatte, wertete die im Januar erfolgte Testphase in Rücksprache mit beiden Schulen aus. Dabei stellte sich das preisintensivere Modell des Herstellers Chilocon Valley (Typ Air4th 800) als deutlich leiser im Betrieb heraus als das günstigere Gerät des Herstellers Lyreco (Typ R150). Beide Schulen favorisieren demnach aufgrund der Geräuschkulisse auch eben dieses geräuschärmere Gerät. „Je lauter es wird, desto schwieriger ist der Unterricht umzusetzen“, konstatierte Bodo Oehme.

Die Bedenken von Knut Fröhlich-Leitert (Familienpartei), ob von Landesseite die Auswahl teurerer Geräte beanstandet werden könne, entkräftete Oehme. „Im nächsten Schritt erfolgt eine Ausschreibung“, erklärte er. Erst nach deren Auswertung falle die tatsächliche Entscheidung über die finale Gerätewahl. „Wir geben für viele Dinge sehr viel Geld aus. Unsere Kinder sollten uns das wert sein“, bekräftigte letztlich Fröhlich-Leitert.

Feedback der Lehrer soll in Ausschreibung einfließen

„Wenn sich im Testlauf herausgestellt hat und dies von den Lehrern bestätigt wurde, dass die Lautstärke ein wesentlicher Aspekt ist, sollte darauf in der Ausschreibung Wert gelegt werden“, erklärte Karl-Heinz Kordt (B90/Grüne). Er dankte zudem der Verwaltung ausdrücklich für die Umsetzung des Testlaufs sowie die vorgelegte Evaluierung in der Kürze der Zeit (beschlossen war der Testlauf erst im Dezember 2021) und trotz bekannt aktuell hohem Arbeitsstand.

30 Geräte werden in Schönwalde-Glien benötigt

30 Geräte – 18 an der Grundschule „Menschenskinder“, zwölf an der Perwenitzer Grundschule – werden für die Ausstattung aller Klassenräume benötigt. Eben dies beschlossen die Gemeindevertreter dann auch einstimmig mit 14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Die Verwaltung wird nun die Ausschreibung vorbereiten. Dass für die Geräte Bundesfördergelder möglich sind, ist unwahrscheinlich. Diese sind lediglich für entsprechende Anlagen in Räumlichkeiten vorgesehen, die über keine anderen Lüftungsmöglichkeiten verfügen. Dies ist an den Schönwalder Schulen nicht der Fall.

Von Nadine Bineeck