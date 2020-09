Schönwalde-Glien

Begrüßung mit Feuer und Flamme und einer Spezialität vom Grill: Das gute Schafsfleisch oder die schmackhafte Ziegenbratwurst von Falkensees Schäfer Olaf Kolecki – die Gäste haben die Qual der Wahl. „Die Verbindungen des Landgutes mit den Lieferanten im Umfeld, das hat mich an meiner neuen Aufgabe gereizt“, sagt Dennis Kühn, neuer Chef in der Küche des Landgutes Schönwalde, und ergänzt bestimmend: „Alles radikal lokal, was bei uns in der Küche verarbeitet wird.“

Mit seinen 28 Jahren hat der Küchenchef aus Falkensee schon einiges erlebt: Im Schloss Ziethen gekocht, im Fünf-Sterne-Restaurant Traube Tonbach im Schwarzwald über den Tellerrand geblickt, die letzten fünf Jahre dann im Chalet Suisse im Berliner Grunewald gearbeitet. Und dort war er, wie er sagt, nicht nur für Züricher Geschnetzeltes mit Rösti zuständig.

Das Motto der Chefin

Radikaler Landsenf, radikaler Landsalat Weißkraut, radikale Landsau-Fetzen mit radikalen Landknödeln mit Käse, Speck und Semmeln, bietet das Gut im Internet für die „Städter vom Prenzelberg“ an. Kühns Chefin, Inge Schwenger, gerade zur neuen Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen im Havelland für die Bundestagswahl im nächsten Jahr gewählt, mag es radikal und hat für ihren Hof und ihr Restaurant das Motto ausgegeben: „Essen radikal lokal“. Und dieses Motto hat der neue Koch nun mitzutragen.

„Auf dem Gut setzen wir den Pferdekompost von unseren 60 Tieren auf unseren Grünflächen und in den Gärten ein“, erzählt die Landgut-Besitzerin und Ärztin, die seit 2007 regenerative landwirtschaftliche Prozesse auf ihrem Hof umsetzt. „Der Kompost hat dadurch eine optimale Düngefunktion bei einem neutralen ph-Wert.“ Und Kühn ergänzt: „Das schmeckt man bei unseren Gemüse und Kräutern auch aus dem eigenen Garten.“

Fleisch von glücklichen Tieren

Was nicht selber erzeugt wird, kommt unter anderem von der Luchwirtschaft Linumhorst, einem seit 2003 arbeitenden landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Auf knapp 50 Hektar Grünland werden dort Rinder und Wollschweine artgerecht im Freien gehalten. Kälber und Ferkel bleiben bei ihren Müttern, die meiste Zeit auch Bullen und Eber bei ihren Familien. „Man schmeckt es, ob das Fleisch auch von glücklichen Tieren kommt“, sagt Koch Kühn, der gerade eine Schale voller frischer Waldpilze verarbeitet.

Auf dem Landgut Schönwalde, erbaut im Jahre 1735, während der DDR-Jahre als Getreidelager genutzt, wurde seit 2007 ein Reit- und Touristenzentrum mit Restaurant geschaffen, das seinen Platz vor den Toren Berlins gefunden hat. Und das mit Dennis Kühn aus Falkensee jetzt einen Koch am Herd hat, der auch die Philosophie ausgegeben hat: „Die radikale Landhausküche. “ Wollschweinfleisch mit Gurke, Zwiebeln, Essig und Gewürzen oder das feine Ochsenbäckchen, dazu ein trockener Bio-Wein.

Von Ulrich Hansbuer