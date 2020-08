Schönwalde-Glien

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Den Spruch hat Detlef Denzer schon lange verinnerlicht. So richtig auf die Barrikaden hat ihn aber der Schönwalder Anliegerstraßenbau vor seiner Haustür gebracht. Nun gehört er zu den Männern und Frauen, die einen neuen gemeinnützigen Verein gegründet haben. „Gemeinsam für Bürger“ haben sie ihn genannt und bereits etwa 25 Mitstreiter darin versammelt.

Bürgerwille formieren

Denzer ist promovierter Biologe und seit Jahrzehnten als Künstler und Kunstvernetzer unterwegs. Nun mischt er sich in die Kommunalpolitik ein, und das in einer Form der außerparlamentarischen Opposition. „Mit unserem Verein wollen wir dem Bürgerwillen Ausdruck verleihen und ihm Gewicht geben“, sagt er.

Verein will Demokratie stärken

Den Bürgerwillen sieht er in den Parlamenten von Gemeinde bis Landtag nicht mehr gut vertreten. „Die parlamentarischen Mehrheiten verlieren leider oftmals die Ziele aus den Augen, für die sie von den Bürgern gewählt wurden“, meint er, „dann bestimmen ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche ihr Handeln.“ Für ihn ist klar: Vor der Wahl sind die Bürger gefragt und werden ihnen Versprechungen gemacht, nach den Wahlen werden die Versprechungen nicht eingehalten. „Um dem entgegenzuwirken, haben wir uns als gemeinnütziger, ehrenamtlich tätiger Verein gegründet“, sagt er. „Wir wollen die Demokratie stärken und den Interessen der Bürger Gehör verschaffen. Wir wollen gemeinsam, auch mit der Verwaltung zusammen, Probleme lösen“, sagt Detlef Denzer.

Nähe zu den Freien Wählern

Sie haben sich ganz bewusst keiner politischen Vereinigung angeschlossen, wollen in ihrem Handeln der Sache und nicht einer Parteilinie verpflichtet sein. Deshalb wurden sie auch keine Ortsgruppe der Freien Wähler, auch wenn sie denen inhaltlich sehr nahe stehen. Denn das erste und große Thema des Vereins ist der Straßenbau.

Kritik an Straßenbau

Der Protest geht an die Verwaltung und an die knappe Mehrheit in der Gemeindevertretung, die den Straßenausbau in Schönwalde-Siedlung beschlossen. Seit Monaten hatten Anwohner gegen diesen Ausbau protestiert. „Die Straßen sollen entgegen unserer sehr deutlich formulierten Ablehnung zu hohen Kosten und zu unseren Lasten ausgebaut werden. Weder sachliche Argumente, noch die Bitte um Aufschub wegen der hohen Kosten vor dem Hintergrund der finanziellen Belastungen durch Corona waren für unseren Bürgermeister von Belang“, kritisiert die neue Vereinsführung. „Wir streben ein Mitspracherecht nach Bernauer Modell an“, sagt Detlef Denzer. Danach werden Straßen nur ausgebaut, wenn die Anwohner zustimmen.

Kritik vom neuen Verein kommt auch an der Einschätzung, welche Straße bereits als erschlossen gilt und welche nicht. Da will er mehr Transparenz und nachvollziehbare Kriterien.

Öffentlicher Druck

Als Verein wollen die Frauen und Männer weiter für diese Anliegen kämpfen. Sie wollen die öffentliche Diskussion darüber befördern, wollen Druck machen und Leute wachrütteln. Auch indem sie in die Beratungen der Gemeindevertretung gehen und den Abgeordneten, die ihre Sicht vertreten, unterstützen.

Und wenn es generell um die Kosten geht, ist die Maximalforderung des Vereins: Die Anliegerstraße gehören den Städten und Gemeinden, wie alle anderen Straße sollten sie demnach auch mit den gezahlten Steuern bezahlt werden.

Am 12. August gibt es die nächste Beratung der Schönwalder Abgeordneten. Der Verein „Gemeinsam für Bürger“ will dabei sein, hat er dazu bereits angekündigt.

