Eigentlich hätte die Schulbibliothek in der Grundschule „Menschenskinder“ in Schönwalde-Glien schon vor etwa einem halben Jahr wiedereröffnet werden sollen. Zu diesem Zeitpunkt war der Raum fix und fertig gestaltet und eingerichtet. Doch Corona machte auch in diesem Fall einen Strich durch die Rechnung, der feierliche Akt musste warten. Doch nun war es soweit: Am Dienstagnachmittag konnte der Raum wieder seiner Bestimmung übergeben werden.

„Jetzt wollen wir versuchen, die Bibliothek mit Leben zu erfüllen, trotz Corona“, sagte Schulleiterin Heike Krüger. Sie hofft, dass der Raum nun bei den Kindern auf größere Resonanz trifft als der bisherige und sie dazu animiert, mal wieder zum Buch zu greifen. Dafür soll allein schon das neue Ambiente sorgen. Der Raum ist jetzt hell und freundlich gestaltet, es gibt Sitzsäcke und bunte, kindgerechte Möbel. „Hier können die Kinder auch zur Ruhe finden in der wuseligen Pause“, sagt die Schulleiterin.

Raum war heruntergekommen

Kein Vergleich mehr zu der bisherigen Ausstattung mit dunklen Regalen und eher funktionalen alten Tischen und Stühlen, abgewetztem Laminat und sowie offenen Neonröhren an der Decke. „Der Raum war schon ziemlich in die Jahre gekommen“, sagt die Leiterin. Die Kinder nutzen ihn eigentlich nur noch als Aufwärmstube im Winter und zum Spielen. Wohlfühlatmosphäre gab es nicht.

Heike Krüger dankte allen, die dazu beigetragen haben, dass sich dies nun geändert hat. Anfang des Schuljahres 2019/20 setzte man sich auch mit dem Verein „Buch & Co.“, der die Gemeindebibliothek betreibt, zusammen und entwickelte Ideen. Relativ schnell wusste man, was man wollte. „Wir haben die Köpfe heiß laufen lassen und dann im Mai einen Förderantrag gestellt.“

Geld für neues Mobiliar

Denn es wurde auch eine Menge Geld benötigt. Allein 10 500 Euro kamen vom Verein „Mensch-Umwelt-Tier“ (M.U.T.) aus Berlin. Damit konnte das Mobiliar angeschafft werden – darunter kleine leichte Tische, Sitzwürfel und neun Meter lange Bücherregale.

„Wir haben das gerne gefördert, damit die Kinder nicht vergessen, Bücher zu lesen“, sagte Alexandra Pfitzmann. Denn dies fördere die Kreativität. Und Illustrator Peter Bolz vom Verein hat gleich noch ein lustiges Wandbild über dem Eingang gestaltet, das die Kinder rund um den Bücherwurm zum Entdecken einladen soll.

Aber der Raum musste zuvor auch umfangreich renoviert werden. Dafür stellte die Gemeinde Schönwalde rund 20 000 Euro zur Verfügung, wie Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) sagte. Mit dem Geld wurden der Fußboden und die Decke neu gestaltet sowie die Wände gemalert.

„Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr schöne und geschichtliche Bücher sowie auch Klassiker lesen“, sagte er. Persönlich lese er im Moment aber eher Gesetzestexte, zudem habe er sich im Vorfeld des 13. August auch mit der Geschichte der Mauer befasst.

Bibliothek an drei Tagen geöffnet

An drei Tagen soll die Bibliothek nun geöffnet haben – für jeweils 50 Minuten. Dabei wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verein „Buch & Co.“ fortgesetzt. Ehrenamtliche Lesepaten sichern die Öffnungszeiten ab. Wegen Corona wird man den Raum aber vorerst nur klassenweise nutzen können.

Johanna Blaudszun vom Verein hat auch schon erste Ideen, wie man die Lesefreudigkeit der Kinder ankurbeln kann. „Es wäre schön, wenn wir eine Detektivecke hätten.“ So könnte man einen Bereich mit Büchern zum Thema einrichten, wo es unter anderem um die „Drei Fragezeichen“ geht – verbunden mit kleinen Aktionen. Die Idee kam ihr nach einem Besuch des Spionagemuseums in Berlin.

Wände mit Kinderbildern gestalten

Zudem möchte Schulleiterin Krüger, dass die Kinder an den Wänden ihre Bilder zum Thema Bibliothek ausstellen. Und es wird auch an eine Tauschecke gedacht. Das soll folgendermaßen funktionieren: Die Kinder können ein Buch, das sie schon gelesen haben und nicht mehr benötigen, von zu Hause mitbringen und dafür ein anderes Buch wieder mitnehmen.

Darüber hinaus soll der Bibliotheksbestand in naher Zukunft um aktuelle Bücher ergänzt werden – mit Hilfe des Schulfördervereins sowie des Vereins „Buch & Co.“. Dieser hatte schon im Vorfeld der Eröffnung mitgeholfen, viele alte Bücher auszusortieren, die niemand mehr liest.

