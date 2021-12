Schönwalde-Glien: Skateranlage und Feuerwache – Gemeindevertreter sitzen nach

Schönwalde-Glien

Nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand am Dienstagabend die Schönwalder Gemeindevertretersitzung ihre Fortsetzung, die am späten Donnerstag hatte vertagt werden müssen. Nur einen Teil der Themen hatten die Gemeindevertreter in der regulären Sitzung abarbeiten können. So hieß es am Dienstag, nachzusitzen. Bürger fanden den Weg in die Aula der Perwenitzer Grundschule nicht, so dass das Gremium diesmal unter sich blieb.

Beschlossen wurde einiges, wenngleich über der gesamten Sitzung die vergangene Woche von Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) eingereichte Überlastungsanzeige der Verwaltung schwebte. Teils entsprechend schwer taten sich die Gemeindevertreter daher mit zusätzlichen Arbeitsaufträgen für die Gemeindemitarbeiter. So wurde nach längerer Diskussion ein Budget von 50 000 Euro für die Standortfindung und Planung einer Skateranlage in der Gemeinde, vornehmlich im Ortsteil Siedlung, zur Einstellung in den Haushalt 2022 beschlossen. Den eigentlichen Beginn der Planungsarbeiten beschlossen die Gemeindevertreter jedoch nicht vor März 2022, um aktuell zusätzliche Belastungen der Verwaltung zu vermeiden.

Projekt Skateranlage hängt seit zwei Jahren in der Pipeline

Nicole Schwarz (B90/Grüne) wies im Verlauf der Diskussion darauf hin, dass der Beschluss für solch ein Projekt bereits 2019 getroffen worden sei. „Das ist zwei Jahre lang hinten runter gefallen.“ 2022 hätten bereits nach ursprünglicher Idee „die ersten Events auf der Anlage stattfinden sollen“. Sie räumte zugleich ein, „das nicht auf Teufel komm raus durchzudrücken, wenn jetzt eine Überlastung der Verwaltung da ist“. Es sei jedoch wichtig, „das Projekt zu forcieren und ein Zeichen für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde zu setzen“. Mit deutlicher Mehrheit (10 Ja-, eine Nein-Stimme, drei Enthaltungen) erhöhten die Gemeindevertreter das Budget für die Planung einer Anlage von 30 000 auf 50 000 Euro und beschlossen den erneuten Austausch und Thema im März 2022.

Neue Feuerwache in Schönwalde-Dorf kann geplant werden

Durch ging auch die Vergabe von Planungsleistungen für den Neubau einer neuen Feuerwache im Ortsteil Schönwalde-Dorf an ein in Brandenburg an der Havel ansässiges Planungsbüro. Vom Tisch sind unterdessen der zusätzliche Urlaubstag sowie eine Sonderprämie von 300 Euro für die Erzieherinnen und Erzieher in der Gemeinde aufgrund der pandemischen Belastungen der letzten Monate (MAZ berichtete). Unter anderen aus tarifrechtlichen Gründen hatte Bodo Oehme diese beiden Beschlüsse beanstanden müssen. Um die Geste als solche jedoch aufrecht erhalten zu können, habe er ein Loch gefunden, um sich gesondert bei den Betreffenden zu bedanken, erklärte er auf MAZ-Nachfrage.

Gemeindevertreter setzen Sondersitzung am Abend des 23. Dezember an

Am Tag nach der Sitzung, am Mittwoch, 15. Dezember, wurde dann bekannt, dass dies immer noch nicht die letzte Zusammenkunft der Gemeindevertreter im Jahr 2021 gewesen war. So setzten diese kurzfristig für den Donnerstag vor Heiligabend, am 23. Dezember, um 18.30 Uhr (Aula Grundschule Perwenitz) eine Sondersitzung an. Auslöser dafür: offenbar die Überlastungsanzeige des Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung. Denn zur Debatte stehen dann vor allem vier Anträge der Fraktion Die Linke/Familie/Forum/Freie Wähler (DFFF). Die will unter anderem die Aussetzung sämtlicher Beschlüsse, die Tätigkeiten im Bauamt auslösen und die noch nicht angefangen wurden, bis Ende 2022 erreichen.

Von Nadine Bieneck